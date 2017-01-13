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Boyner yılbaşı alışveriş rakamlarını açıkladı

Boyner, yılbaşı için alışveriş yapan erkeklerin kadınlardan fazla olduğunu açıkladı.

Boyner yılbaşı alışveriş rakamlarını açıkladı

13 Ocak 2017 16:26

Boyner, Türkiye'nin Aralık ayı hediye tercihlerini araştırdı. Şirketten yapılan açıklamada, Aralık ayında 37 şehirde 96 mağazası bulunan hediye alan 10 milyon ziyaretçi üzerinden yaptığı araştırmasında, alışveriş yapan müşterilerin, sevdiklerine 550 bin kazak ve pantolon hediye ettiğini bildirdi.

En çok erkekler hediye aldı

Bu yılbaşı alışverişinde mağazalarından en çok erkeklerin hediye aldığını belirten şirket, Aralık ayı boyunca mağazalarına gelerek hediye seçenlerin yüzde 51’inin erkekler olduğunu, kadınların ise yeni yıl alışverişinde tüm aile fertlerine hediye seçtiğini açıkladı. Aralık ayında Boyner'in internet sitesini kullanarak alışveriş yapanların bir önceki yılbaşı dönemine göre yüzde 85 büyüme gösterdiğini kaydetti.

Ayrıca, şirketin Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü 'Askıda İyilik' projesi ile, başladığı günden bu yana 6 ayda toplam 25 bin ihtiyaç sahibine iyilik paketleri ulaştırıldığı bildirilirken, 'Askıda İyilik projesi' ile 2017 yılında da müşterilerinin iyilik yapmalarına aracı olmaya devam edecekleri vurgulandı. 


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