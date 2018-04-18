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Boyner yılın ilk mağazasını Ankara’da açtı

Boyner, 2018 yılının ilk mağazasını Ankara’da açtı. 2017 yılı Eylül ayında uygulanmaya başlanan yeni mimari konsept ile tasarlanan mağaza 3 bin 200 metrekarelik alanda yer alıyor.

Boyner yılın ilk mağazasını Ankarada açtı

18 Nisan 2018 10:52

Ürün ve marka zenginliğiyle her mevsim keyifli alışveriş deneyimi sunma amacıyla faaliyet gösteren Türkiye’nin en çok sevilen ve tercih edilen alışveriş destinasyonlarından Boyner, 2018 yılının ilk mağazasını Ankara en büyük AVM’lerinden birinde açtı. Boyner bu mağazası ile Ankara’daki mağaza sayısını bir tanesi sports olmak üzere 6’ya yükseltirken toplam mağaza sayısı 94’e yükseltti. 

2017 yılı Eylül ayında uygulanmaya başlanan yeni mimari konsept ile tasarlanan mağaza, Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin 5’inci büyük AVM’sinde 3 bin 200 metrekarelik alanıyla yer alıyor. Söz konusu mağazada kadın, erkek, çocuk, bebek, genç, aktif spor, ayakkabı, çanta, aksesuar ve kozmetik kategorilerinde yerli yabancı pek çok marka Ankaralılarla buluşuyor.

Şirket duyurusunda yer alan ifadelere göre Boyner, doğal detayların ön plana çıktığı yeni mağaza konsepti ile sıcak bir ortam, konforlu ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Boyner müşterisinin alışık olduğu unsurların farklı bir şekilde yorumlandığı yeni konsept, müşterinin yabancılık hissetmeyeceği, küçük sürprizlerle karşılaşacağı bir alışveriş deneyimi vadediyor.  

 

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