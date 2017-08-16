Boyner'den bayram öncesi 'Askıda İyilik' projesi

Boyner, Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü 'Askıda İyilik' projesine bu yıl da devam ettiğini duyurdu. İhtiyaç sahiplerine verilecek en anlamlı ve değerli hediyeyle müşterilerinin iyilik yapmalarına aracı olan şirket, proje kapsamında ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yetişkin ve çocuk iyilik paketleri ilkbahar yaz koleksiyonundan oluşuyor.

Ayrıca, Boyner ve YKM müşterileri, kasada alışverişlerini tamamlarken de ihtiyaç sahipleri için iyilik yapma fırsatına sahip. Boyner ve YKM müşterilerinin alışverişlerine eklediği bu paketler, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Tüm Boyner ve YKM müşterileri dilerlerse Boyner'in internet sitesi üzerinden de alışveriş yaparken 'İyilik Paketi'ni sepetlerine ekleyerek, online alışverişlerinde ihtiyaç sahipleri için 'askıya' kıyafet bırakabildiği bildirildi.

Boyner, geçtiğimiz yıl başlattığı 'Askıda İyilik' projesi ile bugüne kadar 25 bin 'iyilik paketi'nin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı da açıkladı.