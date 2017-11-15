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Boyner'den 'Çılgın Kelebek İndirimi' kampanyası

Boyner, yılda 2 kere uyguladığı 'Çılgın Kelebek İndirimi' kampanyasının, 17 Kasım Cuma günü başlayacağını duyurdu.

Boynerden Çılgın Kelebek İndirimi kampanyası

15 Kasım 2017 15:33

Boyner'in yılda 2 kere uyguladığı 'Çılgın Kelebek İndirimi' kampanyasının 17 Kasım Cuma günü başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, kadın, erkek, çocuk, aktif spor ve ev koleksiyonlarında kış modasına dair her şeye, kozmetikte dünya markalarının ürünlerine 'Çılgın Kelebek İndirimi' ile sahip olunabilecek.
17, 18 ve 19 Kasım'da Boyner mağazaları ve şirketin internet sitesinden yapılacak alışverişlerde milyonlarca kelebekli üründe yüzde 50 indirim fırsatı veya anlaşmalı kartlara özel taksit ödeme imkanı sunulacak. Ayrıca Hopi paracıklar, kampanyaya özel harcanırken de yüzde 25 daha değerli olacağı bildirildi.
 

 

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