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Boyner'den Sevgililer Günü logosu

Boyner, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel, logosunu kalple süsledi.

Boynerden Sevgililer Günü logosu

01 Şubat 2017 17:59

Boyner, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak logosunu kalple süslediğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 14 Şubat Sevgililer Günü haftası, Boyner Şaşkınbakkal, Boyner Akasya AVM ve Boyner İstinye Park AVM mağazalarının tabelaları, kalpli Boyner logosu ile renklenecek. boyner.com.tr ve Boyner’in tüm sosyal medya hesaplarındaki logolar da kalplere bürünecek. Açıklamada "Sevgililer Günü’ne 'Hediye Aşkına' sloganıyla eşlik eden Boyner, 37 ilde 96 mağazasında (outlet mağazalar hariç) ve boyner.com.tr’de sevgililere en özel hediye seçeneklerini, keyifli alışveriş deneyimi ile sunacak" ifadeleri yer aldı. 


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