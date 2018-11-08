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Boyner'in 'Çılgın Kelebek' alışveriş şenliği başlıyor

Boyner'in 'Çılgın Kelebek' alışveriş şenliği başlıyor
Boyner'in 'Çılgın Kelebek' alışveriş şenliği başlıyor

Boyner’in, yılda iki defa kere düzenlediği ve her sezon milyonlarca kişinin faydalandığı ‘Çılgın Kelebek’ indirimi, 9 Kasım itibariyle başlıyor.

Boyner'in, yılda iki defa kere düzenlediği ve her sezon milyonlarca kişinin faydalandığı 'Çılgın Kelebek' indirimi, 9-10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Yapılan açıklamada; kadın, erkek, çocuk giyimden, ayakkabı ve çantaya, spor giyim ve spor ayakkabıdan mont ve kabana, kozmetikten aksesuar ve ev tekstiline kadar 4 milyondan fazla ürüne net yüzde 50 indirimin uygulandığı Çılgın Kelebek kampanyası boyunca mağazalar saat 24.00'e kadar açık olacak. 

Kampanya kapsamında 37 şehirdeki 118 Boyner mağazasına 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Ayrıca kampanya mağazaların yanısıra şirketin internet mağazasında da uygulanacak.  

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