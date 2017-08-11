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Boynu kırılan ambulans şoförü sakat kalmaktan kurtarıldı

Şanlıurfa’da geçirdiği trafik kazasında boynu kırılan ve omuriliğinde zedelenme bulunan ambulans şoförü Kerim Çalışkan, Gaziantep'te gerçekleştirilen başarılı ve hızlı müdahale ile sakat kalmaktan kurtarıldı.

Boynu kırılan ambulans şoförü sakat kalmaktan kurtarıldı

11 Ağustos 2017 15:10

Geçirdiği kaza sonrası Gaziantep'teki NCR İnternational Hospital hastanesine kaldırılan ambulans şoförü Kerim Çalışkan'ın boyun omurlarında kırık ve iki taraflı çıkık oluştuğu belirlendi. Omuriliğinin zedelenmesi nedeniyle kollarında güçsüzlük hisseden ambulans şoförü, hastanede uygulanan tedavide başarılı ameliyatlarla yeniden sağlığına kavuştu.

Çalışkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Uğur, "Kaza sonucu gelen hastamızın boyun omurlarındaki kırık ve iki taraflı çıkık nedeniyle hemen tedavisine başladık. Gerçekleştirdiğimiz son derece başarılı bir kaç ameliyatın ardından yeniden sağlığına kavuştu. Sakat kalma tehlikesi vardı, artık bu tehlike geçti. Hayatının geri kalanında sağlıklı bir şekilde devam ettirebileceği için hastamız çok şanslı" dedi.

Yapılan titiz çalışma ile adeta yeniden doğduğunu anlatan Çalışkan ise "Başta doktorum olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok ağır bir trafik kazası idi. Üst üste ameliyatlar geçirdim. Çok şükür şu anda kendimi iyi hissediyorum. Yürüyebiliyorum kendi ihtiyaçlarımı kolayca görebiliyorum. Kolumda güçsüzlük vardı o da düzeldi çok şükür. Bugün de müjdeli haberi aldık. Doktorumun izni ile hastaneden ayrılıyorum. Bu zorlu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan NCR Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar da başarı ile sonuçlanan tedavi süreci nedeni ile Op. Dr. Murat Uğur ve ekibini tebrik etti. Hastanede travma cerrahisi alanında özverili çalışmalara imza atıldığını ifade eden Neccar, tüm branşlarda olduğu gibi Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında da kritik seviyedeki vakalara müdahale edilebilecek teknolojik yeterliliklere sahip olduklarını kaydetti. Neccar, imkanların hekim deneyimi ile buluşması ile böylesine yüz güldüren sonuçların ortaya çıktığını ifade etti. 


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