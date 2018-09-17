Boynunda radyosuyla hurda toplayarak ekmeğini kazanan gençten hayat dersi

Birçok işte çalışarak ekmek parasını kazanan 25 yaşındaki Zafer Özcan, iş bulamayan gençlere tavsiyelerde bulundu. Yanından ayırmadığı radyo ile ekmek parasını kazanan Özcan, gençlerin iş ayırmadan alın teriyle çalışması gerektiğini söyledi. İnsanın elindekinin kıymetini bilmesi gerektiğini dile getiren Özcan, tasarruf yapılmadığında krizin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"Gençlerin ekmeğini bir şekilde kazanması gerekir"

Çeşitli işler yaparak geçimini sağladığını söyleyen Zafer Özcan, "Hurda, topluyorum, eşya taşıma işi yapıyorum, çatı temizlemesine gidiyorum, çaycılık, garsonluk yapıyorum, ayrıca Bafra Öğretmenevi bulaşıkhanesinde çalışıyorum. Ekmeğimin peşinde koşuyorum. 6-7 tane iş yapıyorum. Herkes alın teriyle çalışmalı. Gençlerin ekmeğini bir şekilde kazanması gerekir. Kimse kimseye durup dururken ekmek parası vermiyor. Kriz var ama zamanında elindekinin değerini bilmezsen krize girersin. Tasarruf yapmak gerekir. Her bulduğunu harvurup harman savurmayacaksın. Hurda işinden günde 15-20-30 lira kazanıyorum" diye konuştu.

Müziği sevdiğini kaydeden Özcan, "Şarkı, şiir, ilahi söylüyorum. Rap müziği seviyorum. Radyoyla geziyorum. Ama radyo olmadan da kendi kendime şarkı söylüyorum" dedi.

Kenan Akyüz- Ahmet Şükrü Uluçay

