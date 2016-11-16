Ustalık, sabır ve maharet gerektiren bir zanaat olan bastonculukta Ahlatlı ustalar maharetlerini sergiliyor. Bitlis’in Ahlat ilçesindeki baston ustaları, 5 ile 10 yıl arasında kuruttukları ceviz ağacı ile 4 yıl boyunca güneşin altında kuruttukları manda boynuzlarını büyük bir sabırla işleyerek baston haline getiriyor. 30 yıldır babadan kalma bastonculuk mesleğini icra eden Refa Gökbulak, özellikle 5-10 yıl arasında damlarda doğal ortamda kuruttukları boynuzları işleyerek baston yapımında kullanıyor. Gökbulak, Ahlat bastonlarının duygunun, emeğin, sabrın ahşap ve kemikle sanata dönüştüğü turistik bir ürün olduğunu söyledi.

“Ahlat bastonu asaletin sembolü haline gelmiş”

Ahlat bastonlarının bugün gelinen noktada asaletin sembolü ve turistik bir ürün haline geldiğini ifade eden Gökbulak, “Bastonlarımızı tabi ki bu kadar değerli kılan, vermiş olduğumuz emek ve gayretlerin sonucudur. Emek ve göz nuruyla yapılan bu eserler, Ahlat bastonlarının geldiği şu anki noktadır. Bugün devlet büyüklerine özel olarak siparişler verilmektedir. Ahlat bastonları Ortadoğu’da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde devlet adamlarına özel olarak hediye gitmektedir. Bastonlarımızın en birinci özelliği ceviz ağacı, manda, koç ve sığır boynuzundan yapılmış olmasıdır. Bunlarda bastonlarımızın vazgeçilmez özellikleridir. Manda, koç ile sığır boynuzlarını bastonlarımızın gövde ve kafa kısımlarına, bazen de tamamını manda, koç ve sığır boynuzundan yapıyoruz. Bunlar tabi ki bastonlarımıza çok daha fazla estetik katmaktadır. Çünkü boynuz insanoğlu var olduğu günden bugüne kadar sürekli kullanılmış bir üründür” ifadelerini kullandı.

“Kültür Bakanlığından da tüm boynuzlu bastonla başarı ödülü almıştım”

Kültür ve Turizm Bakanlığından ödül aldığını da dile getiren Gökbulak, “Eskiden atalarımız kılıç saplarına, silah kabzalarına kullanmışlar ve sağlık açısından da faydalı olduğunu düşünerek yapmışlar. Bizler de burada bastonlarımızın zaten ham maddesi manda, koç ve sığır boynuzu olduğu için bu özelliğinden ödün vermeden, estetik ve zarafet katarak sanat değeri yüksek kalitede bastonlar üretmekteyiz. Kullanmış olduğumuz boynuzlar, bastonlarımıza çok büyük bir ayrıcalık katmaktadır. Kültür Bakanlığından da tüm boynuzlu bastonla başarı ödülü almıştım. Taleplerin birçoğu özellikle kafası boynuzlu, tamamı boynuzlu veya kemik takma bastonlar oluyor. Bizler de bu talepleri karşılıyoruz. Ahlat bastonları duygunun, emeğin, sabrın, ahşap ve kemikle sanata dönüştüğü turistik bir üründür" şeklinde konuştu.

Baston fiyatlarının ise el emeği ve işçiliğine göre 100 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar değiştiği belirtildi.

Geylani Adıyaman