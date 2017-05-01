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Boynuzlu engerek yılanını görüntülediler

Bursa'nın İznik ilçesinde fotoğrafçılar boynuzlu engerek yılanı görüntüledi.

Boynuzlu engerek yılanını görüntülediler

01 Mayıs 2017 18:08

İznik Fotoğraf Derneği (İZFOD) üyeleri, Sansarak kanyonu gezisinde bir sürpriz ile karşılaştı. İZFOD Başkanı Metin Emre, fotoğraf grubu ile çıktığı Sansarak kanyonunda türleri arasında nadir rastlanılan boynuzlu engerek yılanını görüntülemeyi başardı. Metin Emre, “Kanyon içinde dolaşırken, dere kenarında güneşlenen bir yılan gördük. Yanına yaklaştığımızda bunun boynuzlu bir yavru engerek yılanı olduğunu anladık. İznik'te şu ana kadar hiç boynuzlu engerek görülmedi. Onu görüntülemek bize nasip oldu" dedi. 

Halil Ataş
 

Etiketler: bursa, iznik, yılan


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