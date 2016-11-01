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Boyu küçük, verimi yüksek

Sarıgöl’de emekli Ziraat Teknisyeni Muzaffer Özkan’ın sahibi olduğu Özkan Fidancılık tarafından ilçede ilk kez satışa sunulan 'Bodur Zeytin' büyük ilgi görmeye başladı.

Boyu küçük, verimi yüksek

01 Kasım 2016 09:50

Boyu 1.50 santimetre uzunluğunda olan Bodur Zeytin hakkında bilgi veren Muzaffer Özkan, "Bu zeytin türünün ana vatanı İspanya’dır. Diğer zeytinlere göre verimi çok yüksektir. Bir hektarlık alanda 250-300 adet dikilebilir. Hektarda 8-12 ton arasında verim alınabilmektedir. Bodur zeytinin boyu 1.50 santimetredir. Bir bodur zeytinden ortalama olarak 10 kilogram zeytin alınmakta. Bu arada dikimden 3 yıl sonra bodur zeytinlerden ürün alınmaya başlanır. Bodur zeytinin ömrü ise 25 yıldır." dedi. 

Bodur zeytinlerin yağ asidinin sıfır olduğunu belirten Özkan, "Bodur zeytin sadece yağ çıkarmak için yetiştirilir. Hektarda 8-12 ton yağ alınmaktadır. Bu zeytin türü için devlet desteklemesi vardır. Her türlü iklim şartlarına da uyum sağlamaktadır. Ayrıca bodur bir yapıya sahip olduğundan saksı içinde evlerin balkonlarında bile yetiştirilebilmektedir." diyerek ilçede bodur zeytinlerin ilgi görmeye başladığını da sözlerine ekledi. 

Vehbi Sarıhan
MANİSA 


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