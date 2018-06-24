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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Boyu oy kullanmaya engel olmadı

Türkiye’de 7 Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan 7 cücelerin ‘Bilgin’ karakterli oyuncusu Erdal Görgeç, yaşadığı boy sorununa rağmen oyunu kullandı. Görgeç, “Tüm 7 cücelerdeki arkadaşlara sesleniyorum; oyunuzu kullanın vatandaşlık görevinizi yapın” dedi.

Boyu oy kullanmaya engel olmadı

24 Haziran 2018 18:15

Dünyaca ünlü çocuk masalı Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını tiyatro oyununa çeviren 7 Cüceler Tiyatro grubu üyesi ve 7 cücelerin ‘Bilgini’ Erdal Görgeç, oy kullanmak için sandık başına gitti. Oy kullanacağı okula girdiği andan itibaren yaşadığı boy sorunu nedeniyle zorlu anlar yaşayan Görgeç, vatadandaşlık görevini ihmal etmedi.

Ahmet Sezer Ortaokulu’nda oyunu kullandıktan seçimle ilgili duygularını belirten Türkiye’de 7 cücelerin kurucu ve ‘Bilgin’ Erdal Görgeç, “Türkiye’de 7 Cücelerin kurucusuyum. 35 yıl önce Eskişehir’de kurduk. 60 vilayet gezdik. Çocukların masallarında efsane olan dünya klasiklerinden Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını cablandırdık. Hala da canlandırıyoruz. Çocuklar bizim masallarla doğdular. Bugün oy kullandım, memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah iyi bir netice olur, hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“7 cücelerdeki arkadaşlara sesleniyorum; oyunuzu kullanın” 

Ayrıca Görgeç, kendi gibi cüce olan arkadaşlarına seslenerek, “Tüm 7 cücelerdeki arkadaşlara sesleniyorum; oyunuzu kullanın vatandaşlık görevinizi yapın. Memlekete hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu kutsal görevi yerine getirmenizi önemle rica ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sandık nerede olursa tırmanırım vatandaşlık görevimi yerine getiririm” 

Bilgin cüce Erdal Görgeç, boyunun kısa olması nedeniyle oy sandığına yetişememesinin kendisi için engel teşkil etmediğini de söyleyerek, “Oy kullanırken biraz zorlandım, ama bu oy için sandığın üstüne çıkar parande de atarım, o sandığa oyumu atarım. Sandık nerede olursa tırmanırım, gerekirse parande atlarım, amuda kalkarım vatandaşlık görevimi yerine getiririm. Ne zorlukları engelleri aşıyoruz, demokrasi için her şeye katlanırım” dedi.
Mustafa Kaplan - Abdullah Güçlü
 

 

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