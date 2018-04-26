Boyun Fıtığı Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

İlk olarak ameliyatsız bir şekilde uygulanan boyun fıtığı tedavisinden bahsetmek gerekir. Her tedavi gibi, ameliyatsız olan boyun fıtığı tedavisi de öncelikle teşhis ve muayene aşamalarının tamamlanması itibarı ile başlamaktadır. Boyun fıtığı şiddetli boyun ağrıları ile belirti göstermekte olup muayene edildikten sonra film çekilerek olup olmadığına bakılır. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra boyun kaslarının güçlendirilmesi sureti ile omurgaya binen yükün hafifletilmesine yönelik olarak uygulanan egzersizler aracılığı ile tedavi yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra duruş bozukluklarından ya da meslek hastalığı olarak adlandırılan sürekli masa başı işlerde veya sürekli olarak bilgisayar ile uğraşan kişilerde görülmektedir. Bu sebeple duruş bozukluklarını düzeltecek hareket ve egzersizler ile giderilmeye çalışır. Bu egzersizler yardımı ile boyun fıtığı ilerlemesi durdurulabilmektedir.

Boyun fıtığı kaynaklı olan akut ağrılar için de hafifletmek amacı ile ağrı kesici ilaçlar verilebilmektedir. İlaçlarla birlikte boyun kaslarını rahatlatan kas gevşetici kremler de kullanılabilmektedir. Boyun bölgesine, yine ameliyatsız bir yöntem olarak enjeksiyon yapılabilmekte ve tedavi edici içerikler sayesinde bu yönde de bir tedavi sağlanabilmektedir. Eğer ilaçlar ya da enjeksiyon tedavisi de ağrıların hafiflemesine ve yok olmasına yaramıyorsa, fizik tedavi sürecine başlanmalıdır. Bu tedavi aracılığı ile ağrıların görüldüğü bölgeler güçlendirilmekte ve fıtığın sinirlere yapmış olduğu basınç da azaltılmaktadır.

Ameliyatlı boyun fıtığı tedavisi kapsamında da en çok uygulanan boyun fıtığı ameliyat yöntemi, servikal mikrodiskektomi olarak karşımıza çıkıyor. Bazı hastalar için mikrodiskektomi ile aynı anda, çıkartılan kıkırdağın yerine ikame olarak vücuttan alınan kemik ya da sentetik birtakım protezler uygulanabilmektedir. Boyun fıtığı ameliyat yöntemlerinden bir diğeri olarak kontralateral mikro diskektomi yönteminden de söz etmek mümkün. Boyun fıtığı temizlendikten sonra oluşan boşluğa hastanın cilt alt tabakasından alınan yağ grefti uygulanmakta ve bu yönde de tedavi tamamlanmaktadır. Tüm bu tedavi seçenekleri kapsamında, özet olarak boyun fıtığı tedavisinin ne şekilde yapılabileceğinin boyun fıtığı türüne ve boyutuna göre değişeceğini söylemek mümkün.

Ameliyatsız Tedavi Mümkün

Hafif boyutta olan ve hafif ağrılara sebep olan boyun fıtığı anomali vakaları için ameliyatsız tedavi yöntemlerinde yüksek oranlarda başarı elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra ciddi boyutlara ulaşmış olan boyun fıtığı anomalilerinde ise ameliyat ile uygulanan tedavi yöntemleri uygulanabilmekte ve bu sayede de kalıcı ve etkili bir tedavi sonucu elde edilebilmektedir. Tedavi yöntemlerinden hangisinin uygulanacağı ise uzman hekimin bilgi ve deneyimi doğrultusunda belirlenen bir durumdur.

Boyun fıtığı tedavileri fizik tedavi uzmanı ile birlikte hastalığın gerektirdiği kadar seans programı hazırlanarak başlatılır. Fizik tedavi seans süresi ortalama olarak otuz dakika ile bir saat arasında değişiklik gösterebilmekte olup bazı nörolojik rahatsızlıklarda bu süreler on dakika ile otuz dakika arasında değişiklik gösterebilmektedir. Fizik tedavi uygulaması hastanın kas sistemi ve iskelet sisteminde bulunan sinirlere sıcaklık ve mili volt ile ölçümlenebilen elektrik akımları verilerek ve fizik tedavi uzmanının gösterdiği şekilde uygulanan hareketler ile uygulanmaktadır. Fizik tedavi uygulamasından dönüt almak amaçlı fizik tedavi hekiminin belirlediği süre zarfında seanslara düzenli olarak gitmek gerekmektedir. Bunun dışında evde yapılması gereken hareketleri düzenli olarak yapmaları tedavi sürecini kısaltacaktır.

Kronik rahatsızlıklarda fizik tedavi uygulaması hastalığı geçirmek amaçlı değil, hastanın yaşam kalitesini arttırmak amaçlı olup ağrılarını azaltmak hedeflenir ve belli aralıklarla fizik tedavisi uygulamaları sağlanır. Bunun dışında hastanın da sağlığına dikkat etmesi ve hekimini dinlemesi gerekmektedir.

Kaynak: www.romatem.com