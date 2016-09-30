Oltu’ya bağlı Subatık köyünde ikamet eden Vedat Kaygusuz, önceki gün hayvanları otlatmak için dereden götürürken ölü ayı ile karşılaştı. Ayının öldüğünü gören Vedat Kaygusuz kontrol ettiğinde ayının yarasının olmadığını ve zehirlenerek öldüğünü düşündüğünü söyledi. Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak ayının derede öldüğünü söylediğini anlatan Kaygusuz, onların da gelerek durumu kendilerinin gördüğünü belirtti.

Orman muhafaza memuru Turgut Atmaca, “Gelen ihbarı değerlendirdik geldik kontrol ettik. Yetişkin bir boz ayı derede ölmüş. Ayıda herhangi bir yaralanma yok muhtemelen yediği bir şeyden zehirlenmiş” dedi. Atmaca ayıyı iş makinesi ile toprağa gömeceklerini söyledi.

Dursun Murat Aydın