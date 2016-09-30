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Boz ayı derede ölü bulundu

Erzurum’un Oltu ilçesinde, dere yatağında boz ayı ölüsü bulundu.

Boz ayı derede ölü bulundu

30 Eylül 2016 10:50
Boz ayı derede ölü bulundu - Tıkla İzle

Oltu’ya bağlı Subatık köyünde ikamet eden Vedat Kaygusuz, önceki gün hayvanları otlatmak için dereden götürürken ölü ayı ile karşılaştı. Ayının öldüğünü gören Vedat Kaygusuz kontrol ettiğinde ayının yarasının olmadığını ve zehirlenerek öldüğünü düşündüğünü söyledi. Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak ayının derede öldüğünü söylediğini anlatan Kaygusuz, onların da gelerek durumu kendilerinin gördüğünü belirtti.
Orman muhafaza memuru Turgut Atmaca, “Gelen ihbarı değerlendirdik geldik kontrol ettik. Yetişkin bir boz ayı derede ölmüş. Ayıda herhangi bir yaralanma yok muhtemelen yediği bir şeyden zehirlenmiş” dedi. Atmaca ayıyı iş makinesi ile toprağa gömeceklerini söyledi. 

Dursun Murat Aydın

Etiketler: boz ayı, Erzurum


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