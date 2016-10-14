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Boz ayılar bahçelere dadandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, kış mevsimi öncesinde yiyecek bulmakta zorlanan koruma altındaki boz ayılar, yerleşim yerlerindeki bahçelere girerek yiyecek arıyor.

Boz ayılar bahçelere dadandı

14 Ekim 2016 12:04

İlçe merkezinin güney kesimlerindeki ormanlık alanda beslenmekte zorluk çeken boz ayılar, bir süredir çevre köylere inerek kendilerine yiyecek bulmaya çalışıyor. Özellikle akşam saatlerinde ormanlık alandan çıkarak ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Güneykonak köyündeki turistik tesisin çevresine gelen aç ayılar, burada 2 metrelik bahçe çitlerini aşarak yiyecek arıyor. Tesisin bahçesindeki meyve ağaçlarında yiyecek bulmaya çalışan ayılar, güneş doğmadan tekrar meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana dönüyor. Bahçeye girmeye çalışan ayılar ise tesis çevresindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Güneykonak köyünde hizmet veren turistik tesisin sahibi Mahmut Utan, son dönemlerde ormanlık alandaki ayıların yiyecek bulmada sıkıntı çektiğini söyledi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla ayıların strese girdiğini belirten Utan, "Yaban hayvanları, sürekli El Baba turistik tesislerinin çevresine geliyor. Biz de tesis dışında bazen yabani hayvanlara yiyecek veriyoruz. Tesis içerisine girmek isteyen bir tane boz ayı, önce çiti sallayarak daha sonra çitlere çıktı. Daha sonra biz güvenlik kamerasından ayıyı gördük. Ayının tesis çevresinde bulunan çitten inişine hayran kaldık. Çok zeki bir hayvan. Hayvan gelip, önce insan gibi ağaçtaki elmaları alttan yemeye başlıyor. Sonra da elma ağacının dallarını tutup kırarak elmaları topladığını ve yediğini ve gittiğini gördük. Ayı, sürekli çitleri aşarak tesisin içine geliyor" dedi.

"BELGESELCİLER İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER ÇEKEBİLİR"

Munzur Vadisi ve Munzur Dağları’nda bulunan ayıların sayısında artış yaşandığına da dikkat çeken Utan, "Tesise ait bahçe içinde 110 kök meyve ağacımız var. Bu hayvanlar aç kalınca ister istemez bahçenin içine giriyorlar. Fakat, bize herhangi bir zarar vermiyorlar. Biz, onlarla yaşıyoruz. Çünkü, hayvanları anlıyoruz. Biraz meyve ağaçlarını kırıyorlar ama fazla bir zarar verdikleri yok. Aslında doğa severler ya da belgesel çeken insanlarımız bölgeye gelseler inanılmaz görüntüler çekerler. Akşam saat 19.00’dan sonra rahatlıkla görebilirler. Hatta insanların olmadığı yerlerde de bu yabani hayvanlar serbestçe dolaşabiliyor. Hayvanlar, kış yiyeceği için strese giriyor. Aç kalınca da hızlı bir şekilde beslenmek istiyorlar" diye konuştu.

Etiketler: Boz ayılar


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