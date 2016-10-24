Futbol şansının kendilerini bir türlü bulmadığını ifade eden Bozbağ, “Geçen sezonun son maçının son saniyelerinden itibaren futbol şansımız olduğunu düşünmüyorum. Rakiplerimizin vurduğu her top ya doksana gidiyor ya da gol oluyor. Maç esnasında girdiğimiz pozisyonlarımız çok olmasına rağmen bunlarda başarılı olamadığımız gibi, gol yemede de üstümüze yok. Genel ilerleyişten memnunum. Önümüzde çok uzun bir maraton var. Bu maratonda böyle kazalar olacak. Ne bir yenilgiyle bu lige havlu atacağız, ne de bir galibiyetle şampiyon olacağız. Lig çok uzun bir maraton. Biz bu maratonun sonuna bakacağız” şeklinde konuştu.

"Bu takımı kurtarmaya geldik ve kurtardık"

“Ben ve arkadaşlarım bu kulübü alırken kimseye şampiyonluk sözü vermedik” diyen Bozbağ, “Bu takımı kurtarmaya geldik ve bu takımı da kurtardık. Bu demek değil ki bu şehrin 45 senelik hedefini bu yönetim kurulu hedeflemiyor. Herkesten fazla istiyoruz, herkesten fazla çalışıyoruz. Merak etmeyin o günlerde gelecek. Ben de çok istiyorum bu şehrin çocuklarının, kadınlarının, taraftarlarının formalarını giyip meydanlarda coşkuyla sevinmelerini. Allah o günleri de nasip edecek merak etmeyin” diye konuştu.

"Neyin eksik olduğunu ben de görüyorum"

Takımın eksiklilerini bildiklerini ama bütçelerine göre hareket ettiklerini söyleyen Bozbağ, şöyle devam etti:

“Bolu takımının santraforu ile Dos Santos, bize karşı bu ligin çok üzerinde oynadılar, hem rakamlarıyla hem de futbolculuklarıyla. 70 dakika kontrol bizdeydi. İkiyi atsak maç bizimdi ama olmadı. Üzülüyor muyuz, üzülüyoruz. 24 saatimiz kulüpte geçiyor. Herkes soruyor ‘Neden sadece Özgürcan var?’ diye, ‘Neden başka oyuncular alınmadı?’ diye. Biz Giresunspor’un bütçesi ne ise ona göre hareket ettik. İnsanlar çoluk çocuklarına her istediklerini alabiliyorlar mı? Ben de görüyorum neyin eksik olduğunu. Bütçesinin üzerinde futbolcu alanların da görüyorum neler aldığını. Puan silmeler başladı. Giresunspor’un neler başardığını zaman gösterdi, göstermeye de devam edecek. Ne zaman paramız olursa, durumumuz olursa gereğini yapmaktan kaçınmayız.”

Teknik Direktör Mustafa Kaplan’a sahip çıktıklarını belirten Bozbağ, “Üst üste alınan iki yenilgiden sonra Giresunspor’daki geleceği bazı kesimler tarafından sorgulanır. Giresunspor’da teknik direktör skorlara göre değil, oynattığı oyuna göre belirlenir. Mustafa Kaplan büyük fedakarlıklar yaparak geldi buraya. Ben hocamdan memnunum, yönetimden de memnun. Giresunspor sıkıntıya düştüğünde bizden önce hocamız buna el atar. O kadar Giresunsporlu hocamız. Giresunspor’a zarar vereceğini anladığı anda işi bize bırakmayacak kadar onurlu bir insan Mustafa Kaplan. Hocamızdan son derece memnunuz” dedi.

“Tanımadığımız oyunculara paralar ödüyoruz”

Hep galibiyetlerden sonra toplantı yaptıklarını ama ilk defa mağlubiyetten sonra toplantı yaptıklarını kaydeden Bozbağ, eski yönetimlere ve kulüp başkanlarına veryansın etti.

“Çok haksızlıklar yaşıyoruz” diyen Bozbağ, “Bu memlekette seneler önce 500-6000 milyara oyunculara imza attıranlar benden daha rahat geziyorlar bu şehirde. Ömer Kesici üçüncü kez haciz koydu, 100 bin lira için. Bu senedi imzalayanlara söylüyorum, şerefiniz, haysiyetiniz varsa çıkın ortaya. Ben söylemiyorum. Ben söyledikçe kulübü yaralıyorum. Şimdi bu adamlar konuşulmayacak, Eser, Özgürcan, Özgür Yılmaz veya Cihan Can konuşulacak. Biraz vicdan. 6 sene öncenin 600 bin liraya bahsediyorum. Haftaya Göztepe ile oynayacağız. O da 30 milyon liralık takım. Yine kafa kafaya oynayacağız. Ama şerefimizle, namusumuzla, onurumuzla oynayacağız. Zaten şerefiyle, namusuyla, onuruyla oynamayacak olanında cezasını kesecek kadar cesur bir yönetim kurulumuz var. Öyle bir yönetim kurulum var ki benim, en ağır hastalığında Giresunspor’un geleceğini düşünen insanlardan kurulu yönetim kurulum var. Ben hepsiyle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

"Zor gününde yanında olduklarımızı, zor günümde yanımda göremedim"

Bütçesini sabit bir şekilde tutmayı başaran bir kulüp olduklarını kaybeden Bozbağ, şöyle devam etti:

“17 milyon liralık borç dışında her sene 6 milyon lira olan bütçesi olan ve toplamda 47 milyon lira parayı ödeyerek bugünlere gelen başka bir başkan varsa beni Osmanağa Meydanı’nda assınlar. Göreceksiniz ilerideki önemlerde Mustafa Bozbağ ve yönetiminden çok başkanlar çıkacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kırgın olduğum insanlar var mı, evet var. Zor gününde yanında olduklarımızı, zor günümde yanımda göremedim. İnançlı insanım, inancım büyük, bir gün bir yerde helalleşiriz sıkıntı yok. Ben kimseden şahsıma bir şey istemedim, kimden ne istediysem Giresunspor’a istedim. 17 milyon liralık borcu olan kulüp, 5 sende 47 milyon lira borcu sıfırlamıştır. Varsa bunun örneği beni Osmanağa Meydanı’nda assınlar. Biz buralara kolay gelmedik. Kimseye de Giresunspor’u yedirecek değiliz. Giresunspor’un kim yanında, kim değil yakında bunlar ortaya çıkacak. Her şeyin ilacı zaman.”

“Büyük camia dediğin takımına puan sildirmez”

Sosyal medyaya göre Giresunspor’u yönetmediklerini vurgulayan Bozbağ, “Herkes birilerini sevecek, eleştirecek. Ben eleştiriye açığım ama benim takımımı, benim şehrimi temsil eden takımı Türkiye’de veya basında sıkıntıya sokacak, kendi armasını zedeleyecek davranışa girerse bizi karşısında bulur. Futbolda bundan sonra tek bir gerçek var, daha puan silmeler başlamadı. Büyük camia dediğin puan sildirmez. Takımına o şerefsizliği yaşatmaz. Biz bu şerefsizliği yaşatmadık, yaşatmayacağız. Biz bu takımın başını öne eğecek hiçbir davranışta bulunmadık. Bizim başımız sadece kıldığımız namazda eğildi. Bu camianın boynunu eğdirmedik, eğdirmeyiz” dedi.

Resul Yanbul