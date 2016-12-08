’Futbolda şike davası’ sürecine yönelik ‘kumpas’ iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmanın iddianamesinin tamamlanmasının ardından Giresunspor Başkan Bozbağ, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Bozbağ, kim ne ile ilgili ne kadar Giresunspor’a zarar verdiyse günü geldiğinde bunun hesabını vereceğini söyledi.

İddianamede bahsedilen kişiler bu camiaya zarar verdiyse cezasını adalet verir diyen Bozbağ, “Çok dikkatli olmamız lazım. Söylediğimiz her söze dikkat etmemiz lazım. Buranın mutfağında olan sizlersiniz. Allah Giresunspor’a bir daha öyle günler yaşatmasın. İki avukatımız bu konuda çok tecrübeli. Giresunspor’un maddi manevi hakkını arayacağız. Giresunspor bu davada çok ciddi bir tabloyla yönetimsiz kaldı ve küme düştü. Bunun hesabını Fenerbahçe nasıl soruyorsa bizde aynı şekilde soracağız” ifadelerini kullandı.