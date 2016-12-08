Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bozbağ: 'Fenerbahçe gibi biz de hesap soracağız'

Bozbağ: 'Fenerbahçe gibi biz de hesap soracağız'

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, futbolda şike iddialarıyla ilgili kumpasa ilişkin, "Bunun hesabını Fenerbahçe nasıl soruyorsa biz de aynı şekilde soracağız" dedi.

Bozbağ: Fenerbahçe gibi biz de hesap soracağız

08 Aralık 2016 12:05

’Futbolda şike davası’ sürecine yönelik ‘kumpas’ iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmanın iddianamesinin tamamlanmasının ardından Giresunspor Başkan Bozbağ, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Bozbağ, kim ne ile ilgili ne kadar Giresunspor’a zarar verdiyse günü geldiğinde bunun hesabını vereceğini söyledi.

İddianamede bahsedilen kişiler bu camiaya zarar verdiyse cezasını adalet verir diyen Bozbağ, “Çok dikkatli olmamız lazım. Söylediğimiz her söze dikkat etmemiz lazım. Buranın mutfağında olan sizlersiniz. Allah Giresunspor’a bir daha öyle günler yaşatmasın. İki avukatımız bu konuda çok tecrübeli. Giresunspor’un maddi manevi hakkını arayacağız. Giresunspor bu davada çok ciddi bir tabloyla yönetimsiz kaldı ve küme düştü. Bunun hesabını Fenerbahçe nasıl soruyorsa bizde aynı şekilde soracağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç