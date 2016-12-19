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Bozbey: '17 yıldır değişimi yönetiyoruz'

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “İnsan odaklı projelerimizle 17 yıldır değişimi yönetiyoruz” dedi.

Bozbey: 17 yıldır değişimi yönetiyoruz

19 Aralık 2016 12:39

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘3. Genişletilmiş Örgüt Toplantısı’na katıldı. Plaza 16’daki toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Başkan Mustafa Bozbey toplantıda, Nilüfer Belediyesi’nin 1999 yılından bu güne yolculuğunu anlatan bir sunum yaptı. 1999 yılında ‘Önce İnsan’ ilkesi ve eğitim, bilim, kültür-sanat kenti olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu yönde birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, vicdan ve eşitlik kavramlarını esas aldıklarını ifade eden Bozbey, hizmetleri bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnsan odaklı projelerle 17 yıldır değişimi yönettiklerini kaydeden Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi’nin sosyal, kültürel, sportif ve Türkiye’de örnek alınan çalışmalarından da bahsetti. 

Etiketler: Mustafa Bozbey


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