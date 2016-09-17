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Bozcaada'da sahile vuran yüzlerce balık korkuttu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sabah saatlerinde sahile vuran yüzlerce balık korkuttu.

Bozcaadada sahile vuran yüzlerce balık korkuttu

17 Eylül 2016 17:14

Adanın doğu kıyısında yer alan İğdelik-Poyraz Liman kıyılarına ölü balıklar vurdu.

Trol çekilmesi sebebiyle balıkların öldüğü ve kıyıya vurduğunu dile getirilse de, su sıcaklığının ani değişiminin de ölüm olayına sebep olabileceği belirtildi.

Daha sonra, sahile giden Bozcaada İlçe Tarım yetkilileri ilk bulgularda herhangi bir kimyasala rastlamadıklarını belirttiler. Balıkların ağırlıklı olarak sardalya olduğu ve boylarının yasal sınırın altında olduğu belirtildi. Balıkları yakalayan bir balıkçı teknesinin Sahil Güvenlik Komutanlığı kontrolünden kaçmak için ölü balıkları denize dökmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kesin sonuç, balıkların laboratuvardan gelen testlerinin sonuçları sonrası belli olacak. 

Utku Yaşar Cüce
 

Etiketler: bozcaada


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