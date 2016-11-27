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Bozdağ: AB Türkiye’ye ayar veremez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye ayar veremeyeceğini söyledi.

Bozdağ: AB Türkiyeye ayar veremez

27 Kasım 2016 21:43

Adalet Bakanı Bozdağ, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Türkiye ile müzakereleri dondurma kararını eleştirdi. Bakan Bozdağ, "Avrupa Parlamentosunun Türkiye-AB müzakere sürecini dondurma kararını; CHP, HDP, PKK, FETÖ ve Türkiye düşmanları haklı gördü, Türkiye’yi suçladı. Hiçbiri; 53 yıldır Türkiye’yi bekletmek, Türkiye’ye karşı çok yüzlü, samimiyetsiz ve haksız davranmakla AB’yi/Avrupa Parlamentosunu suçlamadı" dedi.

"AB TÜRKİYE’YE AYAR VEREMEZ"

Türkiye’nin daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyeceğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Siyasi ve ekonomik kriterleri yerine getirmemiş pek çok ülke AB’ye alınırken, AB’nin Türkiye’yi üyeliğe kabul etmemiş olmamasını sorgulamadı. Türkiye aleyhine eylem ve söylemde bulunan herkesin itibar gördüğü güvenli bir sığınak olan AB,Türkiye’ye ayar veremez. Bilinmeli ki Türkiye, bugününe ve yarınına dair kararları kendi verecek, emin adımlarla ve daha da güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecektir."


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