Bozdağ açıkladı: Diyanet Akademisi kuruluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve din görevlileri katıldı.

Diyanet Akademisi kuruluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet Akademisi’nin kurulmaya çalışıldığını belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Diyanet İşleri Başkanlığı önümüzdeki dönemde pek çok önemli çalışmalara da imza atacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisi adı altında yeni bir akademi kurmayı planlamaktadır. Hazırlıkları devam etmektedir. Bu akademi ne yapacak? Akademi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapacak personelin bir kısmının adaylık eğitimini yapacak. Diğer bir kısmının da meslek içi ve meslek öncesi eğitim ve öğretimini yapacak. Dini yüksek lisans merkezleri ve diyanet eğitim merkezleri olarak iki bölümden oluşacak. Dini yüksek lisans merkezleri müftülerin, vaizlerin ve özel ihtisas gerektirenlerin yetişmesinin eğitim ve öğretimini yapacak. Diyanet eğitim merkezleri, imam hatip, Kur'an kursu öğreticisi ve müezzin kayımların adaylık eğitimlerini ve meslek içi eğitimlerini yapacak. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, belli bir süre buralardan eğitim ve öğretim almayanlar doğrudan İmam Hatip kadrolarına, Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına, müezzin kayım kadrolarına, vaiz kadrolarına ve müftü kadrolarına atanamayacaklardır. 2018 yılında bu adımı atmayı planlıyoruz”.

Diyanette kadın yardımcı dönemi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"İslam’ın kadına ve kadın haklarına verdiği değer tartışmasızdır. Bazıları buradan dinimizi haksız bir şekilde eleştirel çalışmalar da yapıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı kadın konusunda da bundan sonraki dönemde de daha aktif görevler sergileyecektir. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız hep birlikte yapılan istişareler sonucunda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. Vekaleten atama kararını imzaladık inşallah Pazartesi görevine başlayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ayrıca bütün illerde il müftü yardımcılarından en az bir tanesi bundan sonra kadın olacaktır. Büyük şehirlerde belki daha fazla. Ama bütün illerde bir tanesi kadın müftü yardımcısı atamasını gerçekleştireceğiz ve kadın vaizlerin sayısını da artıracağız, Kuran kursu öğreticileri sayısını da artıracağız. Buradan bir hususun da altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Sınav açtığımızda, başka yerlerden de sınava giriyorlar, başarılı olunca da Şırnak’ta görev yapmadan tayinlerini, eş durumu veya başka nedenler ile alıp buralardan ayrılıyorlar ve burada hizmette aksamalar oluyor. Yeni dönemde açacağımız sınavlar da mahallinde alıma öncelik vereceğiz. Türkiye genelinde sınav açılacak ama sınav komisyonları mahallinden alımlara öncelik verecektir. Çünkü, hemen gelip buradan eş durumunda Ankara’ya, İstanbul’a kaçışın önünü engelleme imkanını maalesef bulamadık. Ankara, İstanbul’da kadrolarda şişkinlik var, ama burada kadrolarda boşluk var. Biz bunun önünü kesmek için, yeni dönemde bu dağılımı yaparken adil bir dağılım yapmaya ve mahallinden olanlara öncelik vermeye özen göstereceğimizi buradan bütün Türkiye Kamuoyuna açıklamak istiyorum. Sadece Şırnak için değil, 81 ilde de ihtiyaçları mümkün olduğu kadar mahallinde olanlardan karşılaşamaya özen göstereceğiz”.