Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Bozdağ, gazetecilerle birlikte koştuklarını belirterek, "Türkiye’nin en çok koşan gazetecileri Cumhurbaşkanlığı, Parlamento, Başbakan muhabirleri diye düşünüyorum. Bütün haberleri siyasetin odağında sizler topluyorsunuz. Türkiye’ye ve dünyaya doğru şekilde ulaştırılmasını da sizler sağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamalarına yönelik soruya, "2016 hükümet sistemi tartışması gündeme geldi. Bir yandan hendek terörüyle mücadele devam ediyor. Suriye’de çatışmalar devam ediyor. Irak’ta sıkıntılar var. PKK, PYD, YPG destekler var. Türkiye’nin içinde pek çok terör eylemi var. Hükümet sistemi değişikliği neden önemli? Hükümet sistemi değişikliği milletin birliği ve beraberliğini, devletin bölünmez bütünlüğü ve bekasını seçim sistemiyle de millet iradesiyle sigortalatan bir sistem değişikliği oldu" diye cevap verdi.

Erken seçim iddialarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, "AK Parti ve MHP’nin erken seçim talebi yok. Halkımız 16 Nisan’da seçimin ne zaman yapılacağına karar vermiştir. Seçim kararını kirli hesabı olanlar veremeyecek. Bu tür sorunları artık gündemde tutmayın" değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ, OHAL ilan edilmesine ilişkin soruya ise, "Türkiye’deki olağanüstü hal niçin ilan edildi. Hızlı karar almak, FETÖ ile mücadele etmek, güvenliği daha hızlı sağlamak, demokrasimizi güçlendirmek ve kısa sürede olağan döneme dönmek amacıyla ilan edildi. Ama geçen zaman içerisinde OHAL’i devam etmemizi gerektiren şartla ortaya konuldu. Bir kez daha uzatılacak" cevabını verdi.

Ahmet Umur Öztürk-İbrahim Berat Yılmaz