AK Parti Aralık ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Terörle mücadelelerini sadece görünürdeki terör örgütleriyle değil onların arkasında bulunan karanlık ve kirli güçlerle de yaptıklarını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye PKK terör örgütü başta olmak üzere FETÖ, DHCP-C dahil bütün terör örgütlerinin arkasındaki kirli hesap sahiplerini gayet iyi biliyor. Biz mücadelemizi sadece görünürdeki terör örgütleriyle yapmıyoruz. Aynı zamanda bunların arkasındaki karanlık ve kirli güçlerle de yapıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum Türkiye terörle mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Ne kadar terör saldırısı olursa olsun nerede yaparlarsa yapsınlar Türkiye’nin terörle mücadele azmini kıramayacaklar. Türkiye’nin yürüyüşünü durduramayacaklar. Kardeşlik hukukumuza zarar veremeyecekler. Türkiye’yi krizlerin, kaosların, kargaşaların hakim olduğu bir ülkeye dönüştüremeyecekler. Ülkemizi bölemeyecekler. Çünkü hükümetimizin ortaya koyduğu irade, güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu kahramanca mücadele milletimizin hükümetimize ve güvenlik güçlerimize verdiği sağduyulu gönülden ve samimi destek oldukça bu millet, yolundan asla dönmeyecektir. Türkiye üzerine kim hangi hesabı yapıyorsa bunları iyi görmeli iyi bilmeli boş yere tuzaklarla planlarla vakit kaybetmemelidirler” dedi.

Terörle mücadele ederken zaman zaman şehitlerimiz olabilir, zaman zaman gazilerimiz olabilir. Çünkü böylesi büyük bir devletin vatandaşı olmak asil bir milletin mensubu olmak ve böylesi bir coğrafyada hür ve bağımsız bir devlet olarak yaşamanın bedelleri var. Eğer bir ülkenin vatandaşları, mensubu oldukları devletin ayakta durması üzerinde yaşadıkları vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bekası için gerektiği zaman cennete koşarcasına ölmeye koşmaktan vazgeçerlerse o zaman bağımsız bir devletin vatandaşı olmaz. Kendilerine ait müstakil bir vatanın üzerinde yaşama ve hür olma hakkını kısa sürede kaybeder. Biz bugün Türkiye üzerinde hür ve bağımsız yaşıyorsak sözümüz, sesimiz güçlüyse bu ülke için gerektiğinde şehit olmayı en büyük şeref kabul eden şehit olanlar, gazi olanlar sayesindedir. Bu vatanın tapusu şehitlerimizin mezarlarıdır, bu vatanın tapusu şehitlerimizin ve gazilerimizin akan kanlarıdır. Türkiye üzerine hesap yapanlar Türkiye’yi terörle dize getiririz diye düşünenler, bu asil milletin; vatan, millet, devlet uğruna neleri göze aldıklarını iyi görmeleri gerekiyor. Ama maalesef görmüyorlar. Görmedikleri zaman onlara göstermek bizim boynumuzun borcudur. Bilmiyorlarsa bildirmek bizim boynumuzun borcudur. Biz büyük mücadele ile bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin uluslar arası alanda itibarını zedelemek için terör örgütlerinin büyük gayret içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Bozdağ, “Fetullahçı terör örgütü, vatandaşın iyi niyetini istismar ederek topladığı parayla Türkiye’nin aleyhine senatörlerden beyanat almakta. Gazetecilere köşe yazısı yazdırma, gazetelere manşet attırma, STK’lara Türkiye’nin aleyhinde toplantılar, seminerler yapmak için oluk oluk para akıtıyorlar. Parayla vekil, yargıç, savcı, senatör satın alıyorlar ve dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin aleyhine bir açıklama yaptırmayı ibadetlerin en büyüğü kabul ediyorlar. Bu büyük bir alçaklık. Bölücü terör örgütü PKK, benzer çalışmayı onlarda yapıyor. DHCP-C oda yapıyor. Türkiye’nin zayıflamasını isteyen herkes bu çalışmalardan büyük bir keyif alıyor. Kim ki Türkiye’ye düşmanlık ediyorsa Avrupa’da ve başka ülkelerde itibar görüyor” açıklamalarına yer verdi.

Avrupa Birliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, “AB yetkililerine sesleniyorum. Türkiye AB ilişkilerini terör örgütlerinin zehirlemesine izin vermeyin. Türkiye ve AB’nin doğrudan ilişkisi hem Türkiye’ye kazandırır hem AB ülkelerine kazandırır. Türkiye büyük bir ülke. Bizimle iyi ilişkiler kuran her ülke, bu büyüklükten kendi açısından da istifade sağlar. Ama maalesef bunu göremiyoruz. Avrupa’da seçim var, seçimin gündemi Türkiye. Hollanda’da, Avusturya, Almanya, Fransa’da seçim var birinci gündem Türkiye. Türkiye’yi konuşmadan bunlar seçim kampanyası bile yürütemiyorlar. Allahın izniyle biz Türkiye’yi öyle bir noktaya taşıdık ki başka ülkeler seçim kampanyalarını Türkiye üzerinden kurmaya mahkum kaldı” diye konuştu.

Türkiye’nin Avrupa için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, “Türkiye ile ilgili Avrupa Parlamentosu’nun müzakere sürecini geçici dondurmasına dair tavsiye kararı, esasında yükselen bu yeni anlayışların Avrupa Parlamentosunu nasıl etki altına aldığının somut bir göstergesidir. Türkiye, Avrupa ile güçlü olur. Avrupa da Türkiye ile daha güçlü olur. Bizim istediğimiz bize karşı adil ve objektif olun. Adiller mi değiller, objektifler mi değiller. Ama Türkiye bütün bunlara rağmen Avrupa birliği sürecinden kopmadı ve bu süreci sabırla bu güne kadar yürüttü ve bundan sonra da yürütecektir. Avrupa’nın Türkiyesiz hali Avrupa’ya çok büyük zarar verecektir. Biz bunun fakındayız” dedi.