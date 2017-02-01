Adalet Bakanı Bozdağ, cezaevindeki gazeteci sayısının otuz olduğunu ifade etti. Bakanlık, 2016 yılının Nisan ayında tutuklu gazeteci sayısının iki olduğunu açıklamıştı.

Bekir Bozdağ, bu sabah verdiği cevapta, şu ifadeyi kullandı:

"Kaydedilen veriler hükümlü ve tutukluların beyanları esas alınarak oluşturulduğundan, mesleği olmadığı halde gazeteci olduğunu söyleyen veya mesleği gazeteci olduğu halde başka bir meslek beyanında bulunan kişilerin olabileceği; ceza infaz kurumlarında bulunan ve mesleğini gazeteci olarak bildirenlerin sayısını esas alarak değerlendirme yapmanın eksik ve yanlış olacağı; işlenen veya işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığının önemli olduğu değerlendirilmektedir.”

“Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, ceza infaz kurumlarında 22/11/2016 tarihi itibarıyla 30 basın mensubunun tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır” diyen Bakan Bozdağ, Gazeteci İnan Kızılkaya’ya cezaevinde çıplak arama yapılmadığını da kaydetti.