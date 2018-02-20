Bozdağ: 'Cinsel istismarda cezalar arttırılacak'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.Bozdağ “Kurulan komisyon, şu andaki ceza kanunundaki müeyyideler ne ise bunların tamamını ele alacak. Hem çocuklar için yani 18 yaşını doldurana kadar biliyorsunuz herkes çocuk. Hem onlar için, hem de 18 yaşını dolduranlar için cezalar, şu anki durum bunu ne kadar artırabilir bunlar tek tek ele alınacak. Ve cezaların şu anki noktadan daha ileriye taşınarak caydırıcılığının artırılması hususu yeniden değerlendirilecek. Bunlar yapılırken de gerekirse kademelendirme de yapılabilecek. Şu anda zaten ceza yasasında bir kademelendirme var. Yani yaşa göre kademelendirme var. 12 yaşını dolduran, 15 yaş ona göre, 18 doldurma vesaire o kademelendirme zaten bizim hukukumuzda var. Bu çalışma yapılırken de gene bu kademelendirmeye dikkat edilerek yapılacak” dedi.

"Cezalar artırılacak"

Şu anda cezaların bir kademelendirme ile verildiğini belirten Bozdağ, "Şimdi bu cezalar gözden geçirilirken cezalarda bir artırım yapılma ihtimali var. Bu artırım yapılırken de bu kademelere dikkat edilerek artırım yapılacaktır. Cezaların bir fonksiyonu da o. O nedenle bu cezalar gözden geçirilerek şu andaki öngörülen cezaları daha yukarı çıkarmak icap ederse burada cezaları artırma yönünde de bir adım atılacaktır. Bizim dediğimiz odur. Çocukların cinsel istismarı kapsamında olan suçlar için, cinsel saldırı suçları, bunlar bir bütün olarak ele alınacak ve bütün suç unsurları tek tek değerlendirilecek, cezalar tek tek ele alınacak, tek tek onlar ilave gerekir mi gerekmez mi ona göre bir adım atılacak" diye konuştu.

"12 yaş altı ve üstü artacak"

Bozdağ, açıklamalarına şöyle devam etti: "'12 yaşın altındakilere cezalar artırılacak, 12 yaşın üstündekilere cezalar arttırılmayacak' diye bir şey söylemedim. Cezaları arttırırken hem 12 yaşın altındakilerde hem de 12 yaşın üstündeki çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında cezalar artırılacak. Ceza kanunumuzdaki kademelendirmeye göre cezalar artırılacak. Zaten dünyanın her tarafında böyledir. Bizim mevzuatımızda da zaten böyledir."

"Hadım da olabilir"

Bozdağ hadımla ilgili soru üzerine, "Bu konu da dahil bunun içerisine. Hepsi ele alınacak. Bu hadım konusu dahil dedik. Onun dışında çocukları bunlara yönelten iletişim kanalları, bunlar da dahil insanları bütün bunların üzerinde durulacak. Yani her şey ele alınacak. Ne varsa her şey tek tek ele alınacak. Ve hepsiyle ilgili hem düzenleme hem yaptırımlar kısa bir süre sonra gelecek. Bu uzamayacak" karşılığını verdi.