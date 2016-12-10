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Bozdağ: Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye her alanda daha güçlü olacaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, “Türkiye’ye özgü başkanlık sistemi olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye ve Türk halkı, her alanda ve her anlamda daha güçlü olacaktır” dedi.

Bozdağ: Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye her alanda daha güçlü olacaktır

10 Aralık 2016 22:17

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin Meclis’e sunulmasının ardından, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP’nin uzlaşarak tarihi bir dönemin kapısının araladığını vurgulayan Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü yasama ve yasama denetimi ve daha güçlü Türkiye inşa edecek Anayasa değişikliği teklifi TBMM’ye sunuldu. Bu, Türkiye için tarihi bir reformun ilk adımıdır. AK Parti ve MHP uzlaşarak Türkiye, Türk halkı için yeni, tarihi bir dönemin kapısını açtı. Türkiye’ye özgü başkanlık sistemi olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye ve Türk halkı, her alanda ve her anlamda daha güçlü olacaktır. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü yasama, etkin yasama denetimi ve nihayetinde güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Artık, bu büyük ve tarihi değişim için çalışma vaktidir.”

Etiketler: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Değişikliği teklifi


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