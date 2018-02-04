Bozdağ: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 oldu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin Münbiç'ten çıkmaması durumunda Mehmetçik’in Münbiç'e de gireceğini söyledi.

CNNTürk televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatında 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz” dedi. Bozdağ, Afrin'de YPG üniformalı kim varsa hedefte olduğunu da ekledi.

‘Erken seçim’ iddialarını yalanlayan Bekir Bozdağ, “Seçim zamanında yapılacak” diye konuştu.