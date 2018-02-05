Bozdağ: 'Hatay ve Kilis’teki esnafın borçları ertelendi'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin harekatında Rusya’nın hava sahasını kapattığı yönündeki iddialara ilişkin, “Türk Hava Kuvvetleri, uçaklarımız, insansız hava araçlarımız Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Halen de bu kullanım devam etmektedir. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin bir sorun söz konusu değildir” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Haziran ayında 180 günlük eylem planının yapıldığını hatırlatan Bozdağ, “180 tane eylem belirlendi. Bu eylemlerden bugüne kadar yüzde 90’ının tamamlandığını görüyoruz ki bu oldukça büyük bir başarıyı ortaya koymaktadır. 5 dakikada tapu devri yapılmasını öngören tapu işlemlerinin hızlandırılması, nüfus hizmetlerinin e-devlet üzerinden sunumunun yaygınlaştırılması, araç tescil işlemlerinin noterlere devredilmesi, taşeronda çalışan işçilerimizin kadroya alınması gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir. Ayrıca Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal vergi konularında önemli değişiklikler içeren bir reform paketini Bakanlar Kuruluna sunmuştur. Reform paketi mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılması noktasında önemli değişiklikler içermektedir. Bunlardan bazılarını paylaşmak isterim. Mükelleflerin ileriye dönük dönemler için sonraki dönemden devreden KDV’sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV’nin iadesinin önü açılıyor. 3 ay içerisinde iade edilmeyen KDV’ye faiz ödemesi getiriliyor. Okul, hastane, yurt, huzurevi ve ibadethane yaptıran hayırseverlerin inşaat süresince imalat mal alım ve hizmet alımı karşılığında ödedikleri paralardan ve bütün bu alım satımlardan doğan alım satımlarının tamamına KDV istisnası getiriliyor. İşletmelerin birbirlerine yapılacak borçlar üzerindeki KDV yükü düşürülüyor. İkinci el gayrimenkul ve taşıt üzerindeki KDV matrahı daraltılıyor, vatandaşımızın lehine önemli değişiklikler getiriliyor. Ayrıca kat karşılığı inşaat yapan işletmelerin KDV matrahı da düşürülüyor. Ayrıca Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme konması hususunda yetki verildi. Bu çerçevede ayrıca bir düzenleme yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın PTT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir haberleşme sistemi hakkında bilgi verdiğini belirten Bozdağ, “Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı. Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak. Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla konuşmuş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almıştır. Önemli bir değişim, gelişme” dedi.

Başbakan Yıldırım’ın Hatay ve Kilis’e yaptığı ziyaretlere değinen Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümlerinin değerlendirildiğine işaret etti. Bozdağ, “Hatay ve Kilis illerinde faaliyet göstermekte olan tarımsal üreticiler ile esnaf ve sanatkarların hazine faiz destekli kredi ödemelerinin faizsiz olarak bir yıl süre ile ertelenmesine daha önce karar verilmiş ve bu karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Aynı şekilde Kilis ilinin tamamı için 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Aynı şekilde Hatay ili Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerinin de Ocak içi ayına denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018’e kadar ertelenmesine, hem vergi hem sigorta pirimlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir. 6 aylık sürenin dolmasından sonra mücvir sebep devam etmesi halinde bunların uzatılma durumu da söz konusu olabilecektir. Buralarda yaşayan vatandaşlarımıza faizsiz finans desteği sağlanması hususunda da çalışmalar yürütülmektedir” şeklinde konuştu.



Bozdağ, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Afrin harekatında Rusya’nın hava sahasını kapattığına dönük iddiaların sorulması üzerine Bozdağ, “Bir anlaşma çerçevesinde hava sahasının kullanılması kararı çıktı. Tabii Rusya üzerinden Suriyeli yetkililere de bu konudaki Türkiye’nin beklentileri iletildi. O günden bugüne Türk Hava Kuvvetleri, uçaklarımız, insansız hava araçlarımız Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Halen de bu kullanım devam etmektedir. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin bir sorun söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

5 askerin şehit olduğu saldırıda kullanılan tanksavar füzesinin menşeinin belli olup olmadığının sorulması üzerine Bozdağ, “Tankımıza karşı kullanılan silahın menşeine dair elimizde bazı somut veriler var. Konu üzerinde incelemeler devam ediyor. Kesin bir bilgi ulaştıktan sonra menşeini açıklayacağız. Şu anda elimizdeki veriler menşeine dair bize bir fikir verse de kesin sonuç ortaya koymadığı için şu aşamada o verileri açıklamayı doğru görmüyoruz” dedi.

Kilis ve Hatay’daki eğitim öğretime ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Güvenlik şartları takip edilmektedir. Bu şartlarda bir değişiklik olumsuz anlamda, bu süre gözden geçirilebilir ama bizim tahminlerimize göre olumsuz anlamda bir değişiklik ihtimalini biz zayıf görüyoruz. 12 Şubat’ta Kilis’te ve diğer yerlerdeki öğrencilerimiz eğitimlerine başlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız telafi eğitimleri yapacak” diye konuştu.

Hollanda hükümetinin kararı

Hollanda hükümetinin Ankara’daki büyükelçisini geri çekme, Türkiye’nin Lahey’deki büyükelçisine de izin vermeme kararı almasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Hollanda ile Türkiye arasındaki sorun yeni değil. Son bir yıldır Hollanda’nın Ankara’da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için. Malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir, aynen devam etmektedir. Hem onların Ankara’da maslahatgüzarları var hem de Türkiye’nin Lahey’de temsilcileri var. İki ülke ilişkileri devam etmektedir. Ancak bu konuda bizim de şu anda büyükelçimiz yok, onların da şu anda Türkiye’de büyükelçileri yoktur. Konuyla ilgili dışişleri bakanlarının görüşmeleri devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, ABD’nin YPG’ye yeni silah verdiği yönündeki iddialara ilişkin, “ABD’nin Afrin bölgesine şu anda yaptığı bir silah yardımı tespit etmiş değiliz. Diğer bölgelerde silah yardımı yaptığına dair elimizde somut veriler şu anda yok. Ancak arazide olup bitenleri biz yakınen takip ediyoruz” dedi.