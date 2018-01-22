Bozdağ: 'Rusya'ya veya başka bir ülkeye garanti vermedik'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya’ya operasyonun Afrin sınırında devam edeceği yönünde bir garantide bulunulup bulunulmadığına ilişkin soruya Bozdağ, “Türkiye’nin bu konuda Rusya’ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yok. Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesini terör örgütlerinden temizlemek ve güvenli bölge haline getirmektir. Harekatın zaten hedefi Afrin bölgesidir. Bunun için söz vermeye, pazarlık yapmaya gerek yok. Bu harekatın hedefi, Afrin bölgesini terör örgütleri ve teröristlerden temizlemektir” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Suriye başlığı ile toplanmasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Fransa, bildiğimiz kadarıyla BMGK’yı özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa’nın yaptığı şey, BMGK’nın bu Pazartesi yapacağı toplantıda özel gündem maddeleri var, bir de diğer işler bahsi altında gündemde yer alacak konular var. Diğer işler bahsinde gündeme getirmek istediğiniz konular gündeme getirilir ve görüşülür. Dışişleri Bakanımız, Fransa Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yapmıştır. Türkiye’nin terörle ve terör örgütleriyle mücadelesini uluslararası toplumun desteklemesi son derece önemlidir. Bu konuda uluslararası toplumda bir konsensus olduğu görülmektedir. Eğer bu noktada Türkiye’nin karşısında bir tutum ortaya konursa, bu tutumun tam anlamı terör örgütlerinin yanında yer almak olur ki bunu da biz dostlarımızdan ve müttefiklerimizden beklemeyiz” şeklinde konuştu.

HDP’li vekillerin vatandaşlara "sokağa çıkın" çağrısında bulunması

Bozdağ, ‘HDP’li vekillerin vatandaşlara sokağa çıkın’ çağrısında bulunmasına ilişkin, “HDP’ye ait bazı vekiller, yetkililer, siyasiler halkı kin ve düşmanlığa birbirine karşı tahrik eden açıklamalar yapıyorlar ve sokaklara davet ediyorlar. Bunlar bizim kanunlarımızda suçtur. Terör örgütlerine destek anlamına gelen çalışmalar yapıyorlar. Terör örgütlerinin propagandasını yapan, terör örgütlerine destek veren, terör örgütleriyle aynı hedeflere koşanlar, bizim hukukumuz, terör örgütlerine, terör örgütlerine destek verenlere, propagandası yapanlara hangi şekilde muamele yapıyorsa onlar da aynı şekilde muamele göreceklerdir. Bu hukukun bir gereğidir” diye konuştu.

Afrin bölgesinde devam eden operasyonda sivillerin zarar görmemesi için alınan tedbirlerin neler olduğunun sorulması üzerine Bozdağ, “Bölgedeki terör örgütleri baskı koyarken, sivilleri haraca bağlarken, terör örgütüne herkesi tabi olmaya zorlarken, bazılarını infaz ederken bu terör örgütlerinden sivilleri korumak için ne yaptılar? PYD/YPG terör örgütleri, bölgedeki demografik yapıyı değiştirmek, terör koridoru oluşturmak maksadıyla, oradaki Arapları, Türkmenleri kendilerine biat etmeyen Kürtleri yerinden yurdundan ederken, pek çoğunu öldürürken bunlara karşı bugün Türkiye’yi eleştirenler hiçbir şey söylemediler” dedi.

Afrin’deki sivillere ilişkin konuşan Bozdağ, “Çok net söylüyoruz. TSK’nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'ndan bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için büyük titizlik gösterilecektir. Azami gayret gösterilecektir. Bunun için her tür planlama ve tedbir alınmıştır. Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma, onlara yardım etme konusunda Türkiye kendisine dönük kaygı belirten bütün ülkelere örneklik teşkil edecek uygulamaların ve güzel örneklerin sahibi olmuştur. Onlara tavsiyem, kaygı belirtmeleri yerine Türkiye’nin sivillere sahip çıkma konusunda ortaya koyduğu örnekliği kendilerine örnek edinmeleridir” diye konuştu.

ABD’den Afrin için gelen açıklamaların sorulması üzerine Bozdağ, “Terör örgütlerine silah verilmemesi konusunda defalarca uyardık. Birlikte nasıl çalışacağımızı görmek istiyorlarsa bu terör örgütlerine yaptıkları silah yardımlarını kesmeleridir ve verilen silahları da toplamalarıdır. Bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerine verilen silahların geri toplanacağı da Türkiye’ye defalarca yetkililer tarafından ifade edildi. İşbirliğinin yolu belli, silahları vermeyi durdurmak, ondan önce verilmiş olan silahları toplamaktır. Bir işbirliği istiyorlarsa biz bu işbirliğine hazırız. İlk adım olarak da terör örgütlerine silah yardımını durdurmalarını ve dağıtılmış silahları toplamaları olarak atabilirler” açıklamasında bulundu.

“Harekat planlandığı gibi devam ediyor”

Bozdağ, Zeytin Dalı Operasyonu'nun detaylarına ilişkin soru üzerine, “Harekat planlandığı gibi devam ediyor. Şu anda TSK, karadan da harekat bölgesine girmiş durumdadır. Belli bir mesafede almış durumdadır. Bilinmesi lazım ki ilk 3 günde planlanan mesafe ve alan sağlanmış durumdadır. Harekat süresince silahlı kuvvetleri mensuplarımız içinde şehit olan yoktur, yaralı askerimiz de yoktur. Bugün de haberlerde yansıdı ki PYD/YPG terör örgütleri, Afrin’de ellerinde olan DEAŞ’lı teröristleri Türkiye’ye karşı savaşmak şartıyla serbest bırakmışlardır. Bu da bizim söylediğimizin ispatıdır. O nedenle bizim bu mücadelemiz sadece PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütlerine karşı değil, aynı zamanda onlarla birlikte DEAŞ teröristlerine karşı da bir mücadeledir” diye konuştu.

ABD’nin Afrin operasyonunun sınırlı olması gerektiği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Bozdağ, “Her harekatı planlayanlar, bu harekat için ne kadar sürer, hangi alanları kapsar bunun bütün detaylarını planlayarak yaparlar. Harekatın masa üzerinde planlanması ayrı şeydir, arazide bunun icrası ve planlandığı gibi netice vermesi o da ayrı bir şeydir. Harekatın ne kadar süreciğini biz Türkiye olarak defalarca açıkladık. Bu ne kadar sürer? Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir. Biz şunu söylüyoruz, bunu mümkün olan en kısa sürede başarmayı hedefliyoruz. Bunun zamanını elbette şartlar belirleyecektir. Türkiye’ye bu konuda kimsenin sınır ve süre tayin etmeye hakkı yoktur. Türkiye, sınırını da süresini de kendisi belirleyecektir” dedi.

Enise Vural

