Bozdağ: 'Şahsıma yönelik sözleri, benim için en büyük şeref madalyasıdır'

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında kendisi ile ilgili sözlerine ilişkin, "Türk milletinin,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grubunda şahsıma yönelik sözleri, benim için en büyük şeref madalyasıdır. Böyle vefalı ve büyük lidere bizleri yol ve dava arkadaşı kılan Rabbime sonsuz şükrediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin, devletimizin ve partimizin başından eksik etmesin. Rabbim, onu daima korusun ve yardımcısı olsun. Ne mutlu böyle vefalı ve büyük bir liderle birlikte yürüyenlere" ifadelerini kullandı.

