Bozdağ: 'Samsunspor’un daha iyi yerlerde olması lazım'

3-0 yenildikleri Samsunspor maçı sonrasında basın toplantısında konuşan Ali haydar Bozdağ, “Samsunspor çok büyük ve güçlü bir takım. Daha iyi yerlerde olmaları gerekiyor. Rizespor gibi bir takımdan 1 puan alarak buraya geldik. Gelmeden önce çok umutluyduk. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Birkaç tane tecrübeli oyuncumuz var. Samsunspor’da ise tecrübeli ve iyi oyuncular var. Futbolda anlık hatalar pahalıya patlayabilir. Hafta boyunca yan top çalıştık. Buna rağmen golü yan toptan yedik. 2. golü yeyince de oyundan koptuk. Ligde kalma savaşı veriyoruz. Hakemler güçsüz takımlara çok kolay düdük çalıyor. Herkese eşit olmaları lazım. İnşallah sezon sonunda ligde kalırız. Yeni yönetim bize destek veriyor. Şehrin de bize daha çok destek vermesi lazım" diye konuştu.

Erdi Demür-Kenan Akyüz