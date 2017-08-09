Bozdağ: Sayın Akaydın’ın ‘tiyatro’ açıklaması FETÖ ağzıdır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şu soruları yöneltti:

“Sizin açıklamanız var mı? Siz Alman Focus Dergisi’ni tekzip ettiniz mi? Tekzip ettiyseniz metni Alman Focus Dergisi tekzip metninizi yayımladı mı yayımlamadı mı? Metni gönderdiyseniz tekzip metnini Türkiye kamuoyuyla paylaşır mısınız? Paylaşması lazım; ‘Bakın biz tekzip ettik. Şu metni kendilerine ilettik’. Ben Focus Dergisi’ne de buradan sesleniyorum: Sayın Kılıçdaroğlu size bu sözleri söyledi mi söylemedi mi? Eğer söylemediyse siz yalan mı yazdınız? Yok doğru yazdıysanız Sayın Kılıçdaroğlu’nun partisince yapılan bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onların da bunu cevaplaması lazım. Olacak şey değil. Bir ana muhalefet partisi lideri kendi ülkesinin ekonomisi kötüye gitsin, insanlar zarar görsün, sıkıntıya düşsün diye konuşmaz, açıklama yapmaz, çalışma yapmaz. Aksine daha iyi olsun diye çalışma yapar ama maalesef görüyoruz ki farklı bir üslubun içerisinde. Keşke dergiye verdiği röportajda darbecilere, FETÖ’cülere, PKK’lılara, DHKP-C’lilere Almanya’nın yaptığı himayeleri ve bundan duyduğu rahatsızlığı anlatıverseydi. Daha iyi olurdu. Terör örgütünün bir temsilcisi oradaki teröristlere telekonferanstan konuşmasına izin verilirken, Türkiye’nin Cumhurbaşkanının Türk toplumuyla buluşmasına izin vermemesini eleştirseydi. 'Bakın ifade hürriyeti diyorsunuz, Almanya’nın demokratik bir devlet olmasına yakışıyor mu? Almanya’ya uyuyor mu?' demesi lazım ama diyor mu? Demiyor. Onun için de bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu’ndan ben tatmin edici açıklama bekliyorum. O açıklamayı yapmazsa Focus Dergisi'nden tatmin edici bir açıklama bekliyorum. Kılıçdaroğlu size bunu dedi mi demedi mi? Demediyse siz yalan mı yazıyorsunuz? Onu açıklarsanız biz çok memnun oluruz” şeklinde konuştu.

“Sayın Akaydın’ın ‘tiyatro’ açıklaması FETÖ ağzıdır”

CHP’li Vekil Akaydın’ın 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ‘tiyatro’ demesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Tabii 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü hepimiz beraber yaşadık. Bu darbe teşebbüsü 80 milyonun şahit olduğu, 80 milyonun bizzat yaşadığı bir darbe teşebbüsüdür. O darbe teşebbüsüne ve bu gerçekliğe karşı çıkmak ve buna tiyatro demek 80 milyonun aklına, gözüne, kulağına, kalbine, basiretine hakaret etmektir. Sayın Akaydın, Sayın Genel Başkanı gibi o darbe teşebbüsüne tiyatro diyerek, kontrollü darbe ifadelerini kullandı. Aziz milletimizin tamamına hakaret etmiştir, saygısızlık etmiştir. 15 Temmuz’daki milletimizin, devletimizin bekası, istiklali, istikbali, demokrasimiz ve hürriyetimiz için şehit olan şehitlerimize hakarettir. Gazilerimize hakarettir, şehitlerimizin, gazilerimizin yakınlarına ve aziz milletimizin tamamına da saygısızlıktır, hakarettir. Sayın Akaydın’ın ‘tiyatro’ açıklaması FETÖ ağzıdır. Kendi iknayı bekliyor, belli ki FETÖ kendisini ikna etmiş öyle anlaşılıyor. O zaman FETÖ’nün ikna ettiği Sayın Akaydın’ın bu iknanın nasıl olduğunu da açıklaması lazım.”

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun parti iç disiplin hukukunu işletmesi doğru olandır”

Dünyaya 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün tiyatro olduğunu ilk açıklayan kişinin FETÖ terör örgütü kurucusu, terörist başı Gülen’in olduğunu söyleyen Bozdağ, “İlk açıklama ona aittir ve onlar tiyatro demiştir. Daha sonra CHP, onun avukatlığını yaparak bunu Türkiye’de yaygınlaştırmaya çalıştı. Kontrollü darbe iftirasını da ilk ortaya atan bu terör örgütüdür ve bu terör örgütünün üyeleridir. Ama bunun avukatlığını yapan da maalesef yine Türkiye’nin ana muhalefet partisidir. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akaydın’a karşı parti disiplin hukukunu işletmesini beklediğimi ifade etmek isterim. Çünkü bu aziz milletimize hakarettir. Şehitlerimizin hatırasına hakarettir, gazilerimize hakarettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhunu inciten bir hadsizlik, densizlik, saygısızlıktır. Bunun karşılığında parti iç disiplin hukukunun işletilmesi doğru olandır. Tabii bunun kararını CHP yönetimi kendi verecektir ama biz buradan çağrımızı yapmak ve bu konuda CHP yönetiminin tavır takınmasını bekleme hakkına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Eğer böyle bir tavır takınmıyorsa o zaman Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi de Akaydın’ın görüşlerine iştirak ediyor anlamı çıkar ki bu da fevkalade büyük bir yanlışlık olur diye düşünüyorum. Milletimiz bunlara cevabı vakti gelince verecektir” ifadelerini kullandı.

Goncagül Özcan

