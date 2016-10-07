Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gölcük ve Gebze Adalet Saraylarının açılışı için geldiği Kocaeli’de ilk olarak AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Bozdağ’a AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından partililere hitap eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kocaeli Türkiye’nin ihracatında ekonomisinde her alanında son derece önemli ve saygın bir yere sahip. İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan ana kapı olma özelliği ile herkesin ilgisini çekiyor” diye konuştu.

“Mücadele hak ettiği saygıyı görmedi”

Türk halkının ortaya koyduğu bu mücadelenin batıda, ABD’de ve demokratik ülkelerde hak ettiği saygınlığı görmediğini ifade eden Bozdağ, “Onlarda olduğu zaman çok güzel ama başka bir yerde bunlar olduğu zaman tahammül edemiyorlar. Benzeri bir örnek Amerika’da, Almanya’da, İngiltere’de, Fransa'da olsa acaba halklar benzer bir tavır ortaya koyar mı? Hepimizin bunu kendimize sormamız lazım. Türkiye bundan sonra demokrasisini güçlendirerek, milli iradesini arttırarak, Türkiye’nin üzerinde hesap yapanların her hesabını en iyi şekilde bozarak en kötü karanlık planları da plan yapanların başına geçirerek yoluna devam edecektir. FETÖ gibi alçaklardan başka kimi kullanırlarsa kullansınlar 79 milyon bir oldukça bu milletin sırtı yere gelmeyecektir” şeklinde konuştu.

“FETÖ maalesef toplumumuzu böldü”

FETÖ’nün toplumu böldüğünü ifade eden Bozdağ, “Aileleri böldü. Karı ile koca arasına fitne soktu. Ana, baba ile evlat arasına, devletle vatandaş arasında fitne soktu. Herkesi birbirinden ayırdı. Çalıştırdığı insanlardan yüksek sadakat beklemek devletin hakkıdır. Sadakatinden şüphe ettiği kimseleri kamudan ayıklamak da devletin hakkıdır. Hiç kimse hiçbir hukuk devletine sadakatinden şüphe duyduğun kimseyi çalıştırmak zorundasın diyemez. Dünyanın hiçbir devletinde bu kimse cesaret edemez. Devletler bu konudaki reflekslerini ortaya koyarlar ve gerekli adımları atarlar. Şu anda hükümetimiz böyle bir arındırma politikası yürütüyor. Çünkü bir çınarın içerisinde kurt kalmaya devam ederse bu çınar yıkılabilir. Bizim vazifemiz bu çınarı korumak ve bizden sonra koruyacak yeni bir siperin yetişmesini sağlamaktır. Bu yüzden gerektiğinde bütün milletimiz devreye girer. Hükümetimiz de bu yönde çalışmaktadır” dedi.

“Fethullah Gülen 20 tane yalan söylüyor”

Şu anda yeni propagandaların yapıldığını ifade eden Bakan Bozdağ, “Özellikle FETÖ 15 Temmuz başarısızlığının şokunu atlattıktan sonra yeni kara propagandalara başladı. Özellikle Fethullah Gülen 20 tane yalan söylüyor bu insanlar 21'inciye yine inanıyor. Şimdiye kadar bu kişinin söyledikleri içerisinde bir tane doğru çıkan yok. Yalanlarla sürekli yarına umudu taşıyıp bu yalanları yayıyorlar. O yüzden yalanlara inanmayın diyoruz. Öyle bir uyuşuk yapı oluşturmuş ki o FETÖ’nün elebaşısı, 10 tane yalan söylese büyük bir inançla kabul edecek uyuşuk müritler toplamış. Özellikle FETÖ ile irtibatlı olduğu için işlem yapılan ailelerimizin daha da dikkatli olmasını sağlamak. İtirafçılığı önlemek için bu yalanlara başvuruyorlar. Onların amacı Amerika’da Avrupa’daki rahat yaşamlarını kurtarmak. Onların buradaki bir tane insanın çocuğuyla alakası yok. Onların derdi kendilerini kurtarmak. O yüzden herkes bildiğini anlatsın, etkin pişmanlık yasasından faydalanma şansı var. Bu yüzden herkes kendi kararını kendisi versin. Kendisini düşünsün” ifadelerini kullandı.

“Soruyorum CHP’nin içerisinde FETÖ ile irtibatlı kaç kişi var?”

Türkiye’de FETÖ yapısı karşısında tehlikeyi ilk fark eden liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Bakan Bekir Bozdağ, “Bunlarla daha önce mücadele edenler olduğu söyleniyor. Bu kişiler sadece bu FETÖ denilen şahsa karşı duranlardır, eşi başörtülü olanlara karşı duranlardır. Ancak bu yapının devlet için gerçekten ciddi bir şekilde tehlike oluşturduğunu fark eden ilk lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu konuda ayıklama yapabilmiş olan tek parti de AK Parti'dir. 2011 seçimlerinde bu konu çok ciddiye alınmıştır ve milletvekili seçimlerinde partiye sızmalarının önüne geçilmiştir. 2014 belediye seçimlerinde bütün teşkilatlarda kılı kırk yararcasına çalışma yaptık. Hatta ilan ettiğimiz adayları değiştirdik. AK Parti kendi içerisindeki değerlendirmeyi 2011 seçimlerinden bu yana sürekli yapmakta. Ama CHP, MHP, diğer partiler FETÖ’nün operasyonlarına muhatap oldular ve olmaya devam ediyorlar. Onlar kendi içlerinde ayıklama yaptılar mı? Soruyorum CHP’nin içerisinde FETÖ ile irtibatlı kaç kişi var? Bakın bu konuda en net parti tereddütsüz AK Parti'dir. MHP’nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür ediyorum. Devletin bekası, milletin geleceği söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi doğru bir tavır ortaya koymuştur. MHP hem kaset operasyonlarıyla hem de başka operasyonlarla bu örgütün hedefi olmuştur. Herkesin kendi işini yapması lazım. Tüm partiler kendi içini ayıklamalıdır. AK Parti bu konuda adı gibi aktır ve buna devam edecektir" dedi.

Dinçer Akbir - Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz



