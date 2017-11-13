Bozdağ: Türkiye ve Türk halkı bölge halkının yanında olmayı sürdürecektir

Irak'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ yaptığı açıklamada; "Irak’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına, Irak halkına başsağlığı, sabır; yaralılara şifa diliyoruz. Türkiye,deprem bölgesinde enkaz altındakilerini kurtarma,enkazı kaldırma,yaralıları tedavi ve insani yardım için derhal harekete geçmiştir. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Muş’tan 1000 çadır ve Diyarbakır’dan 4000 battaniye Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Kızılay’ımız; 3000 çadır, 3000 battaniye ve bir adet yemek tırını acilen bölgeye ulaştırmak üzere göndermiştir. İhtiyaç duyulan araçlar,arama, kurtarma faaliyetlerine katılacak personel hazırlanmış, çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirilmiştir. Türkiye,enkaz altındakileri kurtarmak,enkazı kaldırmak,yaralıları tedavi,insani ihtiyaçları gidermek için bölge insanının, Irak'ın yanındadır. Türkiye ve Türk halkı, hem kavli ve hem de fiili duası (yardım ve destekleriyle) ile bölge halkının ve Irak’ın yanında olmayı sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.