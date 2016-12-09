TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakan Bozdağ, yaptığı konuşmada yeni anayasaya çalışmalarına değinerek, “Yürürlüğe giren anayasaların neredeyse tamamı olağanüstü şartlarda hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar Türkiye’de olağan şartlarda herkesin kendini hür hissettiği ortamda yeni bir anayasa yapma imkanı bulunamamıştır. 1982 Anayasası bir darbe anayasasıdır. Yürürlüğe girdiği günden bugüne geçen 34 yıl içerisinde 17 defada 112 değişikliğe uğramıştır. Türkiye mevcut anayasasını değiştire değiştire Türkiye’yi demokratik hukuk devletine dönüştüremez. Anayasamızı değiştire değiştire insan haklarına saygılı olan bir ülkeyi, insan haklarına dayalı bir ülke haline getiremeyiz. Anayasanın başlangıcında sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere diyor. Onun için bu ruhu yok etmek lazım. Çare yeni anayasadır. Yeni anayasa olmadan yeni Türkiye olmaz. Yeni anayasa yeni Türkiye’nin kapısıdır. Yeni Türkiye’yi yeni anayasa ile inşa edebiliriz” dedi.

HSYK’nın mevcut yapısıyla üçüncü bir seçime gitmesinin Türkiye için felaket olacağını söyleyen Bozdağ, “HSYK seçim usulünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerimizin büyük bir uzlaşmayı gerçekleştirerek değiştirmesinde büyük bir fayda mülahaza ediyoruz. Türkiye üçüncü kez seçim yaşarsa, hukuk devleti, yargı, yargı görevi yapanlar büyük zarar görecektir. Türkiye büyük millet meclisi yeni anayasa yapma konusundaki iradeyi öncelikle hayata geçirir, eğer bunu başaramazsak bile acil olan bazı konuları hayata geçirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Yargı Konseyleri Ağı Genel Kurulu’nun Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun gözlemci statüsünü askıya almasına ilişkin olarak Bozdağ, kararın olumsuz olduğunu söyledi. Bozdağ, “Söylenenlerin aslı astarı nedir bakılmadan, FETÖ terör örgütünün dili ile Türkiye’yi konuşarak, kulağı ile Türkiye’yi dinleyerek karar verenlerin bu kararının bizim yanımızda nazarı itibarı yok. Bağımsız ve tarafsız bir karar vermiş değillerdir. Onlar ne karar verilerse versinler onları bağlar” dedi.