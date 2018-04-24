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Bozdağ'dan AKPM'ye sert tepki!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye’de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı,kabul edilemez" dedi.

Bozdağdan AKPMye sert tepki!

24 Nisan 2018 18:45

AKPM'nin seçimlerin ertelenmesi çağrısına sert tepki gösteren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimler, Türkiye’de yapılmaktadır. Aksini iddia,bühtandır.Bu hakikatlere rağmen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye’de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması,seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin erelenmesi çağrısı,kabul edilemez. Bu çağrı,Türkiye’nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir. Türk halkı, başkalarının istediğini değil kendi istediğini Cumhurbaşkanı seçecektir. Herkes haddini de yerini de bilmelidir." dedi.

 

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