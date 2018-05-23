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Bozdağ'dan döviz açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar" dedi.

Bozdağdan döviz açıklaması!

23 Mayıs 2018 13:38

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