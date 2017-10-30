Bozdağ’dan kamu görevlilerine müjde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının açıldığını hatırlatarak, “Bu demiryolu projesi stratejik öneme haiz bir projedir. Pek çok şehri birbirine bağlayacak, daha hızlı, güvenli, konforlu insanlar seyahat imkanı bulabilecekleri gibi pek çok mal da tren yolu hattıyla ülkelerden ülkelere transfer edilecektir. Büyük ekonomik güç ortaya çıkacaktır” dedi.

Bugün Bakanlar Kurulunda ayrıca FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde darbeye kalkışması sonrası alınan tedbirlerden birisinin 15 Kasım’dan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılması hususunun da karara bağlandığını anlatan Bozdağ, “Bilindiği gibi bu tedbirlerden birisi kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken çalıştıkları kurumdan yurt dışına çıkmalarında sakınca yoktur gibi belge aranıyordu. Yakınları da böyle bir uygulamaya muhattap oluyordu. Bunun yanında KKTC, Ukrayna ve Gürcistan’a gitmek isteyen vatandaşlarımız da nüfus cüzdanıyla yurt dışına çıkıyorlar ancak bunlarla ilgili de SGK sorgulaması yapılıyor, eğer kamu görevlisi ise kurumlarından bu belge isteniyordu, bu birtakım zorluklara yol açıyordu. Gelinen noktada bu tedbire 15 Kasım’dan itibaren gerek kalmamıştır. Bundan sonra kamu görevlileri böyle bir belge bulundurmadan izin aldıkları takdirde yurtdışı seyahati yapabileceklerdir, başka bir sorgulama da yapılmayacaktır. Teknik imkanlar çerçevesinde adli olarak yurtdışına çıkma yasağı konulanlar dışında vatandaşlarımız rahatlıkla yurtdışına çıkabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Barzani’nin görev süresinin dolmasına ilişkin soruya Bozdağ, “Barzani, belki büyük hesaplar yaptı. Barzani’nin yaptığı hatalarla yüzlemesi arttır. Sadece referandumu dondurdum demesi bu meseleyi çözmez. Referandumun iptali şarttır. Barzani’nin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi başkanlığı yetkilerini kullanmayacak olması bölgede yeni bir dönemi başlatacaktır. Yaşanan sorunla yüzleşmesi son derece önemlidir. Barzani, ortaya çıkan fotoğraf karşısında önce referandumu dondurmak, sonra da yetkilerini devretmeyi açıklamak zorunda kalmıştır. Diyoruz ki, Türkiye olarak burada sorunu Irak Anayasası çerçevesinde taraflar çözüme kavuşturulmalı” diye konuştu.

CHP’li Tezcan’ın hakaretleri

Bir soru üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözleri kabul etmenin mümkün olmadığını anlatan Bozdağ, “Bu, büyük bir edepsizlik, ahlaksızlık, terbiyesizliktir, seviyesizliktir. CHP’nin geleneğinde halkın seçtiklerine karşı büyük bir tahammülsüzlük, düşmanlık hissi var. Rahmetli Adnan Menderes’e diktatör dediler, halkın adamı Rahmetli Özal’a da aynı şekilde saldırdılar. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti halkının tarih boyunca ilk defa doğrudan doğruya seçtiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a aynı şekilde saldırmaktadırlar. Türkiye’de tek faşist parti CHP’dir. Partinin dünyada bilinen faşist partilerle ilişkilerine baktığınızda da bu açıktır” şeklinde konuştu.

Bozdağ, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin faşist devlet olmadığını, Türkiye’de de herhangi bir faşistin ve diktatörün bulunmadığının en büyük ispatı Sayın Tezcan gibi birisinin çıkıp bugün bu terbiyesizliği, edepsizliği yapmaya cüret etmesi ve yapmasıdır. Eğer, Türkiye’de bir faşist veya diktatör olsaydı Bülent Tezcan böyle göğsünü gere gere kalkıp oradan efelenip gürleyip böyle bir cümle sarfedemezdi. Böyle bir cümleyi aklının ucundan geçiremezdi. Bu bile Türkiye’de faşizmin diktatörlüğün olmadığının en büyük ispatıdır. Kendi yaptığı eylem, ahlaksızlık, edepsizlik, kendisini tekzip etmektedir. Esasında bu akıl ve ruh sağlığı olan insanların yapabileceği bir şeydir. Bunu şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. İtibar suikastinin taşeronluğunu yapıyor CHP” dedi.

Ahmet Edip Uğur’un Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesine ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Ben yeni dönemde kendisine başarılar diliyorum. AK Parti, değişimin partisi. Halkın beklentilerini dikkate alarak bütün politikalarını ortaya koyar. Değişim halkın bizden talebi ve beklentimizdir. Giden belediye başkanları bizim başkanlarımızdır, yerine gelecek belediye başkanları da bizim başkanlarımızdır. Onlarla ilgili bir olumsuz değerlendirme yapmayı doğru görmeyiz. Partimizde kalan arkadaşlarımızla beraber milletimize ve devletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.Sayın Edip Uğur’un partiden d e istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı alınacak karardır, onu almıştır. AK Parti’nin kimseyi tehdit etmesi veya herhangi bir tehdit yöneltmesi de asla kabul edilemez. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum varsa öyle bir şey Sayın Edip Uğur bununla ilgili yasal yollar açıktır, ona ilişkin adımlarını atıp atmama konusunu kendisi değerlendirecektir” açıklamasında bulundu.

Dövizdeki artışa ilişkin soruya Bozdağ, “Ekonomimiz en son 5.1 oranında büyüdü, yıl sonu itibarıyla büyümemizin yüzde 7 civarında olacağını bu işi bilenler ifade ediyor. Türkiye’nin ekonomisi dim dik ayaktadır. Döviz kurlarında zaman zaman oynama oluyor, geçmişte de oldu, bugün de oldu. Bunlar Türkiye’nin ekonomik dinamiklerinden kaynaklanan bir oynama değil” cevabını verdi.

Amerika ile yaşanan vize krizindeki son durumun sorulması üzerine Bozdağ, “Son krizde maalesef olumsuz bir karar çıktı ve bu k arar kaşısında Türkiye mutekabiliyet uyguladı. Daha sonra iki ülke yetkilileri arasında görüşmeler yapıldı. Türkiye’ye bir heyet geldi. Her iki taraf kendi hükümetlerine görüşme sonuçlarını aktarmak üzere ayrıldı ancak o günden bugüne vize konusunu çözecek bir adım henüz atılmadı. Sorun, şu aşamada çözülmüş değil. İki ülke arasındaki görüşmeler devam etmektedir” diye konuştu.

Bozdağ, Büyükada tahliyelerine ilişkin, “Görüşme konusu içerisinde Türkiye’deki yargılama sürecinde olan herhangi bir konu konuşulmamıştır. Türk yargısı bağımsız ve tarafsız yargıdır. Almanya’da bazı siyasetçiler bu tahliye üzerinden kendilerine siyasi bir rant devşirme gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Oradaki ve Türkiye’deki siyasiler de kendi siyasal hesapları için bunu kulanıyorlar ama hem Alman hem de Türk halkının bilmesini isteriz ki bu ne CHP Genel Başkanının ne de Alman siyasilerin kullandığı gibi bir hadise değildir. Bu, bir tahliyedir, beraat değildir” dedi.

TEOG’un kaldırılmasının ardından yeni sistemin detaylarının ne olacağının sorulması üzerine Bozdağ, “TEOG konusu bugün Bakanlar Kurulunda konuşulmadı. Bir sunum dna yapılmadı. Ancak, Başbakanımız ve hükümetimiz bu hususun netleştirilmesi konusunu yakından takip ediyor. Kısa bir süre sonra bu konu bizzat Başbakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız tarafından açıklanacaktır” şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım’ın ABD ziyaretinin şu anda netleşmediğini ifade etti.

Uyum yasalarına ilişkin soruya Bozdağ, “Çalışmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığımızdaki çalışmalar da son aşamaya geldi. 2018 bu anlamda uyum yasalarının parlamentoya sevk edildiği bir yıl olacaktır” cevabını verdi.

Habur’a alternatif sınır kapısıyla ilgili soruyu Bozdağ, “Bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar devam ediyor. Türkiye sınır kapılarının ve petrol boru hatlarının Irak hükümeti tarafından kontrol edilmesinin daha doğru olacağını ifade etmiştir” şeklinde cevapladı.

Teşoron işçilerle ilgili adıma ilişkin Bozdağ, “Bugün taşeron işçilerle ilgili Bakanlar Kurulumuzda görüşmeler yapılmadı. Ancak, taşeron işçilerle ilgili hazırlıklar son aşamaya geldi. Yıl sonu veya yeni yıl başında bu konu parlamentonun gündeminde yer alacaktır. Yarın Sayın Başbakanımız engelli vatandaşlarımızla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak” dedi.

Bozdağ, ileri yaz saati uygulamasıyla ilgili, “Danıştay bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Alınan karar, Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma kararına uygundur. Ancak, saat uygulamasında bir değişikliği içermemektedir. Geçen yıl yapılan uygulama bu sene de aynen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.