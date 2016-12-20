Bakan Bozdağ, Anayasa Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Büyükelçi Andrey Karlov suikastının adli ve idari soruşturmalarla bütün bağlantılarının ortaya çıkarılacağını belirterek, "Bu olay nedeniyle Türk polisinin suikastı gerçekleştirmiş gibi takdim edilmesini büyük bir saygısızlık, iftira olarak değerlendiriyorum. Bu kişi görevi itibariyle polis olabilir ama Türk Polis Teşkilatı adına bu işi yapmadığı ortada. Polis kıyafeti giymiş olması, polis unvanı taşımış olması, bu saldırının niteliğini, arasındaki kirli ve karanlık bağlantıları asla örtmez. Terör saldırılarının hedefi birlik ve beraberliğimizi bozmaktır, kardeşlik hukukumuza zarar vermektir. Güvenlik güçlerimiz, hükümetimiz, bütün devletin ilgili birimleri imkan ve kabiliyetleri terörle ilgili etkin ve kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Yapılan terör saldırıları Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını asla zaafa uğratmayacaktır" dedi.

Ahmet Umur Öztürk