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Bozdağ'dan Kati Piri'ye ambargo

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye’nin terörle mücadelesini hazmedemeyerek “İlişkileri dondurmak, vereceğimiz tek yanıt”sözleri tepki çekti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Kati Piri'yi kendisini ziyaret için gelen AB heyetinde istemediği ortaya çıktı.

Bozdağdan Kati Piriye ambargo

11 Kasım 2016 15:22

24 Ağustos’ta AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok başkanlığındaki bir heyet Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan da randevu istedi.

Ziyaret öncesi heyeti inceleyen Bozdağ’ın, “Piri, Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapıyor; ancak raporlarını terör örgütlerinin önerileri doğrultusunda hazırlıyor” diyerek Piri'nin heyetten çıkartılmasını istedi.

KATİ PİRİ, AP HEYETİNDEN ÇIKARILDI

Bakan Bozdağ’ın vetosu ile AP heyetinden Piri çıkarıldı. Elmar Brok başkanlığındaki Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri, Adalet Bakanlığı’na Piri’siz giderek, 40 dakika Bakan Bozdağ’la gelişmeleri değerlendirdi.  

Bayazıt Cebeci

Etiketler: bekir bozdağ, Kati Piri


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