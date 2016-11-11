24 Ağustos’ta AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok başkanlığındaki bir heyet Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan da randevu istedi.
Ziyaret öncesi heyeti inceleyen Bozdağ’ın, “Piri, Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapıyor; ancak raporlarını terör örgütlerinin önerileri doğrultusunda hazırlıyor” diyerek Piri'nin heyetten çıkartılmasını istedi.
KATİ PİRİ, AP HEYETİNDEN ÇIKARILDI
Bakan Bozdağ’ın vetosu ile AP heyetinden Piri çıkarıldı. Elmar Brok başkanlığındaki Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri, Adalet Bakanlığı’na Piri’siz giderek, 40 dakika Bakan Bozdağ’la gelişmeleri değerlendirdi.
Bayazıt Cebeci