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Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Afrin tepkisi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Afrin şehir merkezine girmeyin demek oradaki teröristlere dokunmayın demektir. Orayı PYD, YPG, PKK-KCK teröristlerinden arındırmayın demektir. Bunu ana muhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir" dedi.

Bozdağdan Kılıçdaroğluna Afrin tepkisi

10 Şubat 2018 16:17

Yozgat'ta gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık İl Değerlendirme Toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum' açıklamalarını eleştirdi. Bozdağ, "İlk günden beri hükümetimiz Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefini açıkladı. Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesinin teröristlerden terör örgütlerinden temizlenmesi ve teröristlere ait barınak, sığınak, lojistik merkezleri, mühimmat, silah ve araç gereçlerin imha edilmesi. Bölgede güvenliğin barışın ve istikrarın yeniden tesis edilmesi. Bu hedefler gerçekleştirilinceye kadar Afrin Harekatı devam edecek. Afrin şehir merkezi bu harekatın kapsamı içerisinde olan yerleşim yerlerinden birisidir. 'Afrin şehir merkezine girmeyin' demek oradaki teröristlere dokunmayın demek. Orayı PYD, YPG, PKK-KCK teröristlerinden arındırmayın demektir. Bunu ana muhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir. Kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye, Afrin şehir merkezi dahil o bölgedeki her karış toprak teröristlerden temizleninceye kadar bu harekata devam edecektir. Netice alındıktan sonra harekat tamamlanmış olacaktır. O yüzden Kılıçdaroğlu'nu anlamakta zorlanıyorum. Bir yandan Afrin Harekatı'na katılan silahlı kuvvetlerimize destek oluyoruz açıklaması yapıyor. Öte yandan bunun Türkiye için çok gerekli olduğunu söylüyor. Öte yandan da Türkiye'nin bu işin gereğini gerektiği şekilde yapması konusundaki hassasiyetinden vazgeçmesini istiyor. Böyle bir şey olabilir mi bu doğrudan olmasa bile dolaylı o bölgedeki teröristlere bir destektir" dedi.
Bölgenin terör örgütlerinden temizleninceye kadar operasyonun devam edeceğini söyleyen Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'ndan bizim beklediğimiz Türkiye'ye teröristlere dokunmayın demek yerine bölgedeki teröristlere çağır yapmasıdır. 'Türkiye geliyor, siz bölgeyi terk edin Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin. Bölgeyi ve bölgedeki insanları daha fazla sıkıntıya sokmayın' diye onlara çağrı yapması lazım ama onu yapmıyor, Türkiye'ye söylüyor. Onun için bir kez daha söylüyorum. Bölgedeki bütün yerleşim yerleri ve her karış toprak teröristlerden ve terör örgütlerinden temizleninceye kadar TSK operasyona devem edecektir" şeklinde konuştu. 

 

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