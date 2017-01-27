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Bozdağ’dan Yunanistan’a jet yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan’ın "bağımsız yargı kararını verdi" açıklamasına yanıt vererek, "Yunanistan’ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir" dedi.

Bozdağdan Yunanistana jet yanıt

27 Ocak 2017 21:37
Bozdağ’dan Yunanistan’a jet yanıt - Tıkla İzle

Yunanistan, FETÖ’cü askerlerle ilgili kararı sonrası tepkiler üzerine yaptığı açıklamada "Darbeyi kınadık. Bizde yargı bağımsızdır ve kararlarına saygı duyarız" demişti. Bu açıklamaya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan yanıt geldi. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında ,"Türkiye’nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan’ın reddi,haksız ve siyasi bir karardır.Kararı yargının vermesi,gerçeği değiştirmez. Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez. Yunanistan’ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir. Yunanistan’ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye’ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum" dedi.

Etiketler: bozdağ, jet yanıt, twitter, Yunanistan


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