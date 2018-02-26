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Bozdağ'ın açıklamaları sonrası e-Devlet kilitlendi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bir televizyon kanalında sefer görev emri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ’ın bu açıklamalarının ardından e-Devlet sistemindeki sefer görev emri sorgulama sayfası da kilitlendi.

Bozdağın açıklamaları sonrası e-Devlet kilitlendi

26 Şubat 2018 18:17

Açıklamalarında, şu an için Afrin'de böyle bir ihtiyaç olmadığının altını çizen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamasının içerisinde şu da var. Ama şu anda buna ihtiyacımız yok. Afrin’e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyacımız olmadığını da Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasının içerisinde açıklıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bakanlarımızın olduğu programlarda Afrin gündeme geldiği zaman vatandaşlarımız, ‘bizi de Afrin'e götür’ diyor. Cumhurbaşkanımızın programlarında daha yüksek bir sesle, ‘Cumhurbaşkanımız bizi Afrin’e götür, Reis bizi Afrin’e götür’ şeklinde insanların bu harekata hem destekleri hem de oraya gitme istekleri var. Sayın Cumhurbaşkanımız tabi bu desteklere teşekkür ve girme isteklerine karşı da onlara verdiği bir cevaptır. Kendi açıklamasının içinde olduğu gibi şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bugünkü imkan ve kabiliyetleri ile bu harekatı da Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi başarıyla tamamlama güç ve kudretine sahiptir. Bizim duamıza ihtiyaçları var. Biz onlara dua edelim ve birliğimizi, dirliğimizi muhafaza edelim, bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Allah'ın yardımı, muhafazası, izni, milletimizin dua ve desteği ile kahraman Mehmetçiklerimiz beklediğimiz sonuçları kısa sürede inşallah elde edecektir."

Sefer görev emri sorgulama 2018 | Sefer görev emri nasıl sorgulanır? Sefer görev emri için e-Devlet’e akın ettiler!

Etiketler: bekir bozdağ, e-devlet

 

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