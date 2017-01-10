Bozdoğan İlçe Tarım Müdürü Soner Altun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programı’nı uygulamaya koyduğunu ifade etti.

Altun “Bu kapsamda Bozdoğan’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın genç çiftçilere yönelik Hibe Desteği Projesi Kapsamında, Bozdoğan’da 12 kişiye 6’şar adet düve, 1 kişiye Kıl Keçisi Projesi kapsamında 40 adet kıl keçisi, 1 kişiye 40 adet merinos koyun, 2 kişiye kapama meyve bahçesi projesi kapsamında her biri 20 dönüm arazi üzerinde olmak üzere, 250 sertifikalı fidan, çapa makinası, ilaçlama makinası, kafes tel ve direk ve damlama sulama sistemi desteği sağlandık” dedi.



Güney Mahallesi’nde temsili tören düzenlendi.

Genç Çiftçi Hibe Desteği Projesi kapsamında Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde hibe desteğinden yararlanan üç kişiye düzenlenen törenle hayvanları teslim edildi. Törene Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanı Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, İlçe Tarım Müdürü Soner Altun, Ziraat Odası Başkanı M.Galip Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve davetliler katıldı. Törende hibe desteğinden faydalanan vatandaşların hayvanları teslim edilerek, çiftliklerinde incelemelerde bulunuldu.



Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve beraberindeki heyet, daha sonra vatandaşlarla köy kahvesinde bir araya geldi. Bozdoğan İlçe Tarım Müdürü Soner Altun, buradaki vatandaşlara hayvancılık ve tarım konusunda bilgilendirme yaptı.