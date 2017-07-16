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Bozdoğan’da feci kaza; 2 yaralı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, otomobil hurdaya döndü.

Bozdoğanda feci kaza; 2 yaralı

16 Temmuz 2017 14:29

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün sabah saat 6.30 sıralarında Bozdoğan-Nazilli karayolu Kılavuzlar Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Nazilli’den Bozdoğan istikametine giden Mustafa Ç.’nin kullandığı 09 TL 422 plakalı hususi otomobil, karşı yönden gelen Hasan K.’nın kullandığı 35 TAL 11 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile mısır tarlasına yuvarlanan araçta bulunan şoför Mustafa Ç. ve yolcu olarak bulunan Kazım H. yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Onur Durmuş
 

Etiketler: aydın, bozdoğan


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