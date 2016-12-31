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Bozkıra Brezilyalı gelin

Dil öğrenmek için gittiği ABD’de tanıştığı Brezilyalı Gabriela’ya genç aşık Ahi şehrinde yöresel kız isteme merasimi yaptırdı.

Bozkıra Brezilyalı gelin

31 Aralık 2016 08:37
Bozkıra Brezilyalı gelin - Tıkla İzle

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin özel hazırlanan yöresel platformda kız istediği törende genç aşığın babası Antonio Carlos Türkçe ‘Verdim’ dedi. Türk ve Brezilyalı ailenin Türk Gelenek ve Göreneklerine göre karşıladığı misafirler salona tek tek tokalaşarak alındı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan ve İl Başkanı Mustafa Kendirlinin de katıldığı kız isteme törenin de Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Brezilyalı gelini Türkçe ‘Allah’ın Emri Peygamberin Kavli’ diyerek istedi. Tercümanlar ise yapılan konuşmaları Brezilyalı aileye çevirdi. ABD’de okul hayatlarında tanışan çiftlerin istekleri üzerine bir araya gelen aileler çocuklarının mutlu günlerinde de yanlarından ayrılmayarak isteklerini geri çevirmedi. Türkiye ve Brezilya Bayraklarının asıldığı salona genç çift alkışlar içerisinde girerken Brezilyalı aile olanları şaşkınlıkla izledi.

Geleneklerin tam anlamı ile yaşatıldığı kız isteme töreninde Brezilyalı Faustine ailesi ile Şahin ailesi kız isteme alanın yapıldığı platforma gelerek çocuklarının gelecek hayallerine binlerce kişinin önünde şahit oldu.
Brezilyalı gelin Gabriela, ailelere Türk Kahvesi ikram ederken gelin ve damat ailelerin ellerini öptü. Gerçekleşen merasimde Brezilyalı gelin kıza kına gecesi yöresel oyunların sergilendiği salonda yapıldı.
Yaşadıkları süreci anlatan İbrahim Şahin ise 3 yıl önce tanıştığını ve Brezilyalı ailenin evinde tanıma süreci olarak 40 gün kaldığını şöyle anlattı; “ABD’de tesadüfen aynı dil okuluna gittik. Dil okulunda tanıştığım ilk bayan orada bir şeyler başladıktan sonra çok istememize rağmen iki ülke mesafesinin uzunluğundan dolayı bir çok şey olmadı. Türkiye’ye geldikten sonra aşkım uğruna Brezilya’ya gittim. 40 gün ailesi ile birlikte kaldım. Evlerinde kaldığım süreç içerisinde beni tanıdılar ve sevdiler. Kızlarını da bana emanet ettiler.” 

Enderhan Öz

Etiketler: Brezilyalı gelin


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