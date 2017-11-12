Diğer
Kategoriler

Bozkırın nazar boncuğu

Mavi suyu ve eşiz güzelliği ile 'bozkırın nazar boncuğu' olarak adlandırılan Gökpınar Gölü, sonbaharda da güzelliği ile büyülüyor.

Bozkırın nazar boncuğu
Bozkırın nazar boncuğu - Foto Galeri

12 Kasım 2017 11:08

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar kaynak gölü Sonbahar’da da güzelliği ile ağırladığı misafirlerini büyülüyor. Mavi suyu ve çevresindeki gol güzellikleri ile bozkırın ortasında adeta cennetten bir parça olan göl, ziyaretçileri tarafından 'bozkırın nazar boncuğu' olarak adlandırılıyor. Sonbaharın son günlerinde gölün çevresindeki bitki örtüsünün sararması gölün mavi renkli berrak suyu ile birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Bozkırın nazar boncuğu

Gökpınar’ın ziyaretçileri gölün özellikle sonbahar mevsiminde de ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek, “Yaz aylarında da gelmiştik. Birde sonbaharda görmek istedik. Burası bozkırın ortasında nazar boncuğu gibi. Sessiz, sakin ve dinlenmek için çok güzel bir ortam” şeklinde konuştular.

Doğal akvaryum

Kaynak bir göl olan Gökpınar Gölü 3 bin metrekare genişliği sahip, gölün derinliği ise uç noktada 20 metreye ulaşıyor. Gölün suyu zeminden kaynayarak geldiği için göl yer yüzünde ki en berrak göllerden bir tanesi. Göl suyunun berraklığı gölün içerisindeki bitki örtüsünün ve canlıların yüzeyden rahatlıkla gözlenebilmesine izin veriyor. Gölün suyundaki mineraller göl suyunda doğal bir mavilik oluşturmuş. Göl, “Gökpınar” ismini bu mavilikten alıyor. 

Göktürk Fırat

Etiketler: Gökpınar Gölü, Sivas, sonbahar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç