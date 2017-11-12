Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar kaynak gölü Sonbahar’da da güzelliği ile ağırladığı misafirlerini büyülüyor. Mavi suyu ve çevresindeki gol güzellikleri ile bozkırın ortasında adeta cennetten bir parça olan göl, ziyaretçileri tarafından 'bozkırın nazar boncuğu' olarak adlandırılıyor. Sonbaharın son günlerinde gölün çevresindeki bitki örtüsünün sararması gölün mavi renkli berrak suyu ile birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Bozkırın nazar boncuğu

Gökpınar’ın ziyaretçileri gölün özellikle sonbahar mevsiminde de ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek, “Yaz aylarında da gelmiştik. Birde sonbaharda görmek istedik. Burası bozkırın ortasında nazar boncuğu gibi. Sessiz, sakin ve dinlenmek için çok güzel bir ortam” şeklinde konuştular.

Doğal akvaryum

Kaynak bir göl olan Gökpınar Gölü 3 bin metrekare genişliği sahip, gölün derinliği ise uç noktada 20 metreye ulaşıyor. Gölün suyu zeminden kaynayarak geldiği için göl yer yüzünde ki en berrak göllerden bir tanesi. Göl suyunun berraklığı gölün içerisindeki bitki örtüsünün ve canlıların yüzeyden rahatlıkla gözlenebilmesine izin veriyor. Gölün suyundaki mineraller göl suyunda doğal bir mavilik oluşturmuş. Göl, “Gökpınar” ismini bu mavilikten alıyor.

Göktürk Fırat