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Bozkırın ortasında mandalina ve portakal yetişti

Bozkırın tam ortası Eskişehir'de mandalina ve portakal yetişti.

Bozkırın ortasında mandalina ve portakal yetişti

03 Kasım 2017 10:00

Daha çok sıcak iklimlerde yetişen mandalina ve portakal, soğuk iklime sahip Eskişehir'de de yetişti. Sarıcakaya ilçesinde bahçelere atılan çekirdeklerden dolayı büyüyen mandalina ve portakal ağaçları, meyve de veriyor. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği olayda, Eskişehir'de yetişen meyveler tat olarak Akdeniz Bölgesini de aratmıyor. İlçe sakinleri ise her sene yetişen mandalina ve portakaldan tattıklarını, Akdeniz'de yetişen meyveler ile aralarında bir fark bulamadıklarını dile getiriyor.

"Herkes merak edip gelip bakıyor"

Portakal ağacının sahibi Hafize İsla, ağacın kendiliğinden bittiğini anlattı. Ağacı merak edip gelenlerin olduğunu ifade eden İsla, "Bu ağaç kendiliğinden bitti. Her sene meyve yapıyor. Bu sene biraz soğuklar dokunduğu için boyutları küçük oldu. Kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Burası da aslında Antalya'yı andırıyor. Memleketimiz sıcak ve güzel. Herkes 'olmaz' diyordu. Oldu ve herkes merak edip gelip bakıyor. Mandalina ve limon da oluyor. Yani hepsi var. Karadeniz hurması da yetişiyor. Biz bu ağaç için bir emek harcamadık. Olan meyveleri kendimiz yiyoruz. Komşularımıza dağıtıyoruz. Satma amacımız yok" dedi. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Aydın Sarıoğlu
 

Etiketler: eskişehir

 

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