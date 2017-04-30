Bozokspor ligden düştü

Karşılaşma Bozok Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Maça iyi başlayan deplasman ekibi, ilk yarı soyunma odasına 15-10 önde girdi. İkinci yarıda da oyunun hakimiyetini elinde bulunduran Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 29-24 kazanmasını bildi ve adını Avrupa Kupalarına yazdırdı.

Geçen sezon Süper Lig’e çıkan Bozokspor ise ligi 12. sırada tamamlayarak Selçuklu Belediyespor ve Trabzonspor’un ardından ligden düşen 3. takım oldu. Bozokspor gelecek sezon Hentbol Erkekler 1. Lig’de mücadele edecek.