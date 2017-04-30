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Bozokspor ligden düştü

Hentbol Erkekler Süper Lig’in son haftasında sahasında ligin iddialı ekiplerinden Beykoz Belediyespor’a mağlup olan Yozgat Bozokspor Hentbol Erkekler 1. Lig’e düştü.

Bozokspor ligden düştü

30 Nisan 2017 18:57

Karşılaşma Bozok Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Maça iyi başlayan deplasman ekibi, ilk yarı soyunma odasına 15-10 önde girdi. İkinci yarıda da oyunun hakimiyetini elinde bulunduran Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 29-24 kazanmasını bildi ve adını Avrupa Kupalarına yazdırdı.

Geçen sezon Süper Lig’e çıkan Bozokspor ise ligi 12. sırada tamamlayarak Selçuklu Belediyespor ve Trabzonspor’un ardından ligden düşen 3. takım oldu. Bozokspor gelecek sezon Hentbol Erkekler 1. Lig’de mücadele edecek. 

Etiketler: Beykoz Belediyespor, bozokspor, lig


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