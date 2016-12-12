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Bozova, Viranşehir ve Suruç Belediye Eş Başkanları gözaltına alındı

Şanlıurfa ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen PKK/KCK operasyonunda Bozova’nın DBP’li Belediye Eş Başkanı Zeynel Taş, Viranşehir’in BDP’li Belediye Eş Başkanı Filiz Yılmaz ve Suruç’un DBP’li Belediye Eş Başkanı Halil Akbaş da gözaltına alındı.

Bozova, Viranşehir ve Suruç Belediye Eş Başkanları gözaltına alındı

12 Aralık 2016 18:06

Şanlıurfa ve ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen PKK/KCK operasyonunda Bozova’nın DBP’li Belediye Eş Başkanı Zeynel Taş, Viranşehir’in BDP’li Belediye Eş Başkanı Filiz Yılma ve Suruç’un DBP’li Belediye Eş Başkanı Halil Akbaş’ın da aralarında bulunduğu BDP’li ve HDP’li parti yöneticileri ile bu partilere ait belediyelerde çalışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP Hilvan İlçe Eş Başkanı Fatma Temel, DBP İlçe Eş Başkanı Yusuf Kebeci, Birecik Aşağı Korkutlu Mahalle Muhtarı Ethem P., DBP Meclis Üyesi Yüksel Ş., Halfeti Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bozo Yılmaz, HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Korkmaz ve Mehmet Karagün, Bozova Belediye Eş Başkanı Zeynel Taş, DBP İlçe Eş Başkanı Mehmet Akbaş, HDP İlçe Eş Başkanı Mehmet Ural, HDP Bozova İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sinan A. ve Mehmet K., HDP Haliliye İlçe Eş Başkanı Halit Yıldıztekin, Suruç Belediye Eş Başkanı Halil Akbaş, Viranşehir Belediye Eş Başkanı Filiz Yılmaz, DBP İlçe Eş Başkanı Zühre Tatlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ohaç, DBP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Celal Babacan, Suruç Aligör eski Belediye Eş Başkanı İbrahim Parıldar ile Özgürlükçü Hukukçular Platformu üyesi avukatlar Özkan G., Cemo T., Velat İ. ve Bülent Ö., Bozova Belediye çalışanı Mehmet Muhsin C., HDP eski yöneticisi Ali E. ve Deniz E. ,Fatma T., Halide İ., Muzaffer A., Mahmut A., Mahmut A., Hamza İ., Abdulbaki P., Abdullah S., Ramazan D., Metin S., Ömer Ö., Abdulkadir A., Adil T., Şeyhmus T., İsmail S., Ali M., Azad İ., Mehmet O., Aslan Ali Ç., Bedir K., Halfeti Belediye Meclis Üyesi Mustafa A., Aydın Ö., Kemal B. ve Osman F.'nin olduğu öğrenildi. 

Şinasi İnan

Etiketler: bdp, Belediye Eş Başkanı Filiz Yılmaz, Belediye Eş Başkanı Halil Akbaş, Belediye Eş Başkanı Zeynel Taş, Bozova, DBP, gözaltı, şanlıurfa, Suruç, Viranşehir


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